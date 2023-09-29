En Verimli Toplantılar İçin: TLDV AI Nedir? Nasıl Kullanılır?
Çevrimiçi toplantılarınızdan maksimum verim elde etmeniz için tasarlanan yapay zekâ aracı TLDV ile tanışın. İşte, toplantılarınızı kaydedip raporlayan AI aracı!
Çevrimiçi toplantı deneyimlerinizi iyileştiren, önemli anları kayıt altına almanızı ve damgalamanızı sağlayan, hatta bu toplantılara ilişkin yapay zekâ destekli not ve raporlar oluşturmanızı sağlayan TLDV, hem amatör hem de profesyonel amaçlı kullanılabiliyor.
Yapay zekâ sayesinde toplantıların verimini yükselten TLDV’den yararlanmak için bu aracın nasıl kullanıldığını ve tam olarak ne işe yaradığını öğrenmeniz gerekiyor.
Biz de bu yazımızda TLDV’nin kullanımına ilişkin en önemli noktaları kaleme aldık. İşte, online toplantılarınızın kalitesini yükselten o eklenti TDLV hakkında bilmeniz gereken her şey!
TLDV AI Nedir?
TLDV AI, Google Meet veya Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantılarınızı çok daha fonksiyonel ve verimli hale getiren bir yapay zekâ aracı olarak karşımıza çıkıyor.
Toplantılara ilişkin notları yapay zekâ desteği ile sizin yerinize alabilen bu uygulama, ilk olarak görüşmelerinizi kaydedebiliyor. Kaydolan görüşmeler üstünde çeşitli düzenlemeler yapmanıza imkân tanıyor.
Bu düzenlemeler arasında kesme, AI notları, manuel notlar, indirme gibi seçenekler bulunuyor. Kullanım amacına baktığımızda ise:
- Toplantıların verimini arttırmak
- Raporlama aşamasını kolaylaştırmak
- Geri bildirimlerden bir akış oluşturmak
- Kullanıcı deneyimini geliştirecek analizler yapmak
- Oryantasyon ve eğitim kaynakları hazırlamak
- Firma içi kaynak paylaşımını ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla tercih edilebileceğini görüyoruz.
TLDV AI Ne İşe Yarar?
TLDV AI, toplantılarınızdan maksimum verim almanızı sağlamak için çeşitli özellikler sunuyor. Bu uygulama ile neler yapılabilir diye baktığımızda TLDV AI’nin genel kullanım amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkün:
- Ücretsiz bir şekilde online toplantılarınızı kaydetmenize imkân tanıyor.
- Yapay zeka destekli toplantılar yapmanızı sağlıyor.
- Kullanıcı deneyimine ilişkin raporlamaları yapıp depolamanıza yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcılardan gelen feedbackleri hatırlamak ve bu deneyimi iyileştirmek sizin için kolaylaşıyor.
- Toplantıların önemli noktalarını zaman damgası ile damgalayarak işaretlemenize imkân tanıyor. Daha sonra bu damgalar ve alaınan notlar tek bir tıkla başkalarıyla özet şeklinde paylaşılabiliyor.
- İşe alım ve orytantasyon süreçlerini hızlandırmak adına eğitim kaynaklarını TLDV aracılığıyla yeni çalışanlarınızla paylaşabilir, küçük ve büyük ölçekli eğitimlere erişim sağlamak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
- Google Meet ve Zoom üzerinden yapılan görüşmelerde geri bildirim almanızı sağlayan GPT destekli notlar ile yaşanan sorunlara ilişkin daha hızlı bir çözüm süreci elde edebilirsiniz.
- Çevrimiçi toplantılarda farklı birimlerin çapraz etkileşimini güçlendiren bir deneyim sunuyor.
- Zoom toplantılarını bir tıkla kaydetmenize olanak sağlıyor. Yüksek kaliteli ses ve video kaydı ile toplantıda paylaşılan verileri tekrar tekrar dinleyebileceğiniz bir kaynağa dönüştürüyor.
- Ayrıca GPT desteği ile Zoom toplantılarını metne dökme fonksiyonu bulunuyor. AI ile oluşturulan toplantı notları bu görüşmelerin raporlanması açısından büyük bir pratiklik sağlıyor.
- 20 farklı dil seçeneği ile transkript hizmeti sunan TLDV ile aynı arama için farklı dillerde transkriptleri kullanabilirsiniz.
- Tıpkı Zoom toplantılarında olduğu gibi TLDV ile Google Meet toplantılarınızı da kaydedebilir, toplantı notlarını yapay zekânın almasını sağlayarak bu zahmetten kurtulabilirsiniz.
- Google Meet için de Zoom toplantılarında sunulan transkript hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Yapay Zeka ile CV Hazırlama: En İyi Uygulamalar Listesi
Yapay zekanın gücünden pek çok alanda olduğu gibi öz geçmiş oluştururken de yararlanabilirsiniz. Yapay zeka ile CV hazırlama işlemi için çeşitli uygulamalar kullanabilir ve zamandan önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz.
TLDV AI Nasıl Kullanılır?
TLDV AI ile katıldığınız toplantılardaki önemli anları veya toplantının tamamını eş zamanlı olarak kayıt altına alabilirsiniz. Bu sayede toplantıda önemli olduğunu düşündüğünüz noktaları kaydedip daha sonra tekrar inceleyebilirsiniz.
Peki, TLDV AI nasıl kullanılıyor? Gelin, yakından bakalım:
- TLDV standart kullanıma uygun, ücretsüz bir plan seçeneği sunuyor. Bunun yanında ücretli üyelik seçenekleri de mevcut.
- Ayda 20 dolardan başlayan Premium planlarda kullanıcıları ekstra özellikler bekliyor.
- Dünyanın her yerinden erişilebilir bir uygulama olduğu için hem küçük hem de büyük işletmeler tarafından kullanılabiliyor.
- TLDV'yi kullanmak için öncelikle kullanıcı girişi yapmanız gerekiyor. Bu aşamada üyelik planını seçmelisiniz.
- TLDV Google Chrome’a eklenti formatında indiriliyor.
- Eklenti indirildikten sonra ‘Google Meeting’de kendiniz test edin’ seçeneği çıkıyor. Bu seçeneğe tıkladığınızda ekrana gelen meet toplantısında sol alt kısımda ‘record & highlight’ yazılı bir TLDCV eklentisi görülür hale geliyor.
- Bu kısımdan TLDV’nin gerçekleştirdiği işlemleri yönetebilirsiniz.
- TLDV, toplantılarınıza bot bir katılımcı olarak katılım sağlıyor.
- Tamamen şeffaf bir kullanıcı olarak gözüktüğünden gizlilik ve güvenlik açısından genellikle sorun teşkil etmiyor.
Yapay Zekaya Video Yaptırmak
Son dönemlerde popüler olan yapay zeka gelecek için birçok şey vaat ediyor. Özellikle kod yazmak, metin yazmak, video yapmak, ses yapmak veya görsel oluşturmak gibi birçok şey gerçekleştirebilen yapay zeka, aynı zamanda geleceği de tahmin etmesi için çabalanıyor.
YORUMLAR