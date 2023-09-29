En Verimli Toplantılar İçin: TLDV AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Çevrimiçi toplantı deneyimlerinizi iyileştiren, önemli anları kayıt altına almanızı ve damgalamanızı sağlayan, hatta bu toplantılara ilişkin yapay zekâ destekli not ve raporlar oluşturmanızı sağlayan TLDV, hem amatör hem de profesyonel amaçlı kullanılabiliyor.

Yapay zekâ sayesinde toplantıların verimini yükselten TLDV’den yararlanmak için bu aracın nasıl kullanıldığını ve tam olarak ne işe yaradığını öğrenmeniz gerekiyor.

Biz de bu yazımızda TLDV’nin kullanımına ilişkin en önemli noktaları kaleme aldık. İşte, online toplantılarınızın kalitesini yükselten o eklenti TDLV hakkında bilmeniz gereken her şey!

TLDV AI Nedir?

TLDV AI, Google Meet veya Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantılarınızı çok daha fonksiyonel ve verimli hale getiren bir yapay zekâ aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Toplantılara ilişkin notları yapay zekâ desteği ile sizin yerinize alabilen bu uygulama, ilk olarak görüşmelerinizi kaydedebiliyor. Kaydolan görüşmeler üstünde çeşitli düzenlemeler yapmanıza imkân tanıyor.

Bu düzenlemeler arasında kesme, AI notları, manuel notlar, indirme gibi seçenekler bulunuyor. Kullanım amacına baktığımızda ise:

Toplantıların verimini arttırmak

Raporlama aşamasını kolaylaştırmak

Geri bildirimlerden bir akış oluşturmak

Kullanıcı deneyimini geliştirecek analizler yapmak

Oryantasyon ve eğitim kaynakları hazırlamak

Firma içi kaynak paylaşımını ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla tercih edilebileceğini görüyoruz.

TLDV AI Ne İşe Yarar?

TLDV AI, toplantılarınızdan maksimum verim almanızı sağlamak için çeşitli özellikler sunuyor. Bu uygulama ile neler yapılabilir diye baktığımızda TLDV AI’nin genel kullanım amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkün:

Ücretsiz bir şekilde online toplantılarınızı kaydetmenize imkân tanıyor.

Yapay zeka destekli toplantılar yapmanızı sağlıyor.

Kullanıcı deneyimine ilişkin raporlamaları yapıp depolamanıza yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcılardan gelen feedbackleri hatırlamak ve bu deneyimi iyileştirmek sizin için kolaylaşıyor.

Toplantıların önemli noktalarını zaman damgası ile damgalayarak işaretlemenize imkân tanıyor. Daha sonra bu damgalar ve alaınan notlar tek bir tıkla başkalarıyla özet şeklinde paylaşılabiliyor.

İşe alım ve orytantasyon süreçlerini hızlandırmak adına eğitim kaynaklarını TLDV aracılığıyla yeni çalışanlarınızla paylaşabilir, küçük ve büyük ölçekli eğitimlere erişim sağlamak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Google Meet ve Zoom üzerinden yapılan görüşmelerde geri bildirim almanızı sağlayan GPT destekli notlar ile yaşanan sorunlara ilişkin daha hızlı bir çözüm süreci elde edebilirsiniz.

Çevrimiçi toplantılarda farklı birimlerin çapraz etkileşimini güçlendiren bir deneyim sunuyor.

Zoom toplantılarını bir tıkla kaydetmenize olanak sağlıyor. Yüksek kaliteli ses ve video kaydı ile toplantıda paylaşılan verileri tekrar tekrar dinleyebileceğiniz bir kaynağa dönüştürüyor.

Ayrıca GPT desteği ile Zoom toplantılarını metne dökme fonksiyonu bulunuyor. AI ile oluşturulan toplantı notları bu görüşmelerin raporlanması açısından büyük bir pratiklik sağlıyor.

20 farklı dil seçeneği ile transkript hizmeti sunan TLDV ile aynı arama için farklı dillerde transkriptleri kullanabilirsiniz.

Tıpkı Zoom toplantılarında olduğu gibi TLDV ile Google Meet toplantılarınızı da kaydedebilir, toplantı notlarını yapay zekânın almasını sağlayarak bu zahmetten kurtulabilirsiniz.

Google Meet için de Zoom toplantılarında sunulan transkript hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

TLDV AI Nasıl Kullanılır?

TLDV AI ile katıldığınız toplantılardaki önemli anları veya toplantının tamamını eş zamanlı olarak kayıt altına alabilirsiniz. Bu sayede toplantıda önemli olduğunu düşündüğünüz noktaları kaydedip daha sonra tekrar inceleyebilirsiniz.

Peki, TLDV AI nasıl kullanılıyor? Gelin, yakından bakalım: