The Mortuary Assistant

Korku ve aksiyon yüklü sahnelere ev sahipliği yapan The Mortuary Assistant deli gibi satmaya başladı.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku ve gerilim severleri heyecanlandıran The Mortuary Assistant şu sıralar deli gibi satmaya devam ediyor. 2022 yılında lansmana çıkacak olan korku oyunları arasında yer alan The Mortuary Assistant, 2 Ağustos itibari ile raflardaki yerini aldı. Steam'de bilgisayar platformu oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, gizemli bir dünyaya ve gerilim dolu anlara ev sahipliği yapıyor. DarkStone Digital ekibi tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde DreadXP tarafından yayınlanan korku ve aksiyon oyunu, cazip fiyat etiketi ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. 2 Ağustos 2022'den bu yana Steam üzerinde başarılı satışlara imza atan oyun, bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirildi. Hikaye bazlı bir oynanışa sahip olan oyun, ücretsiz bir demosunu da oyuncular ile paylaştı.

The Mortuary Assistant Özellikleri

Ücretsiz bir demo,

Hikaye bazlı bir oynanış,

İnternet bağlantısı gerektirmez,

Gerilim dolu sahneler,

Korku yüklü bir oynanış,

İngilizce oynanış,

Karanlık içerikler,

Çarpıcı grafikler,

Görsel efektler,

Gerilim yüklü sesler,

Korku ve aksiyon oyun kategorilerinde boy gösteren The Mortuary Assistant'da oyuncular mumyalama görevlerini başarmaya çalışacaklar. Karanlık güçlere karşı mücadele edecek olan oyuncular, kendilerine verilen mumyalama görevlerini başarmak için ter dökecekler. Şeytani varlıklarında yer aldığı uyunda 10 saatten fazladır içerik yer alıyor. Genel olarak bir morgda geçen oyun, mumyalama işleri yapan bir Çırağan hayatını konu alıyor. Oyuncular bu çırağı canlandıracak ve mumyalama görevlerini başarmasını sağlayacaklar. Oyuncular yapımı satın almadan önce Steam üzerinden ücretsiz bir demoyuda indirebilir ve deneyimleyebilirler.

The Mortuary Assistant İndir

Bilgisayar platformu oyuncuları için Steam üzerinde lansmana çıkan The Mortuary Assistant, cazip fiyat etiketi ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Sürükleyici bir korku oyunu oynamak istiyorsanız, The Mortuary Assistant'ı sizlere öneriyoruz.

The Mortuary Assistant Minimum Sistem Gereksinimleri