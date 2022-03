Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulaması. Ziraat Mobil yükleyerek şubeye gitmeden iban öğrenme, hesap kapatma, para transferi ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ziraat Mobil İndir

Ziraat Mobil veya Ziraat Mobil Bankacılık da her mobil bankacılık uygulaması gibi müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda sıklıkla yenilenmektedir. Ziraat Mobil yükleyerek bankacıllık işlemlerinizi şubeye gitmeden halledebilirsiniz. Bankacılık işlemlerine rahat ve pratik bir şekilde erişim imkanı sunan Ziraat mobil bankacılık uygulaması, kolay, anlaşılır ve kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Ziraat Bankacısı müşteriyseniz, yukarıdaki Ziraat Mobil İndir butonuna dokunarak Ziraat'ın bankacılık uygulamasını güvenli bir şekilde Android telefonunuza yükleyebilirsiniz. Uygulama ile dilediğiniz her an bankacılık işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz.

Ziraat Mobil, Ziraat Bankası’nın bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu mobil bankacılık uygulaması. Android telefonunuza indirebileceğiniz yüksek güvenlikli bankacılık uygulaması Ziraat Mobil, finansal işlemlerini gerçekleştirmenizde büyük kolaylıklar sunuyor ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Her mobil bankacılık uygulaması gibi tüm Android cihazlarla uyumlu olan Ziraat Mobil uygulamasının öne çıkan en önemli özelliği; diğer bankacılık uygulamalarında rastlayamayacağınız bir güvenlik sistemi olan Ziraat Onay Teknolojisi’ni kullanması. Giriş ekranından ulaşabileceğiniz Ziraat Onay menüsü, özellikle herkesin kullanımına açık kablosuz ağ noktalarında bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek durumunda kaldığınız noktada oldukça işinize yarıyor. Bu seçenek sayesinde kullanıcı adı, parola veya kredi kartı bilgilerinizi girmek yerine kendi belirlediğiniz tek kullanımlık şifre ile giriş yapıyor ve internet / mobil bankacılıktan yararlanabiliyorsunuz.

Ziraat Mobil Bankacılık İndir

Bankacılık işlemlerine rahat ve pratik bir şekilde erişme imkanı sunan Ziraat Mobil mobil bankacılık uygulaması, kolay, anlaşılır ve kullanıcı dostu arayüz ve işlem akışlarının yanı sıra birçok yeni işlevle güncellenmektedir. Ziraat Mobil uygulaması üzerinden yapabileceğiniz işlemler:

Ana sayfadan Varlıklarım, Hesaplar, Kartlar, Yaklaşan Talimatlar gibi birçok bilgiye/temel ürünlere/işlemlere kolayca erişebilirsiniz. Ana sayfadaki bilgi panellerini Profil ve Ayarlar menüsü altında Ana Sayfa Düzenleme seçeneğiyle kendi ihtiyaç ve kullanım sıklığınıza göre kişiselleştirebilirsiniz.

Hızlı Transfer özelliğiyle sıkça yaptığınız Havale/EFT işlemlerinizi işlem sonunda kaydedebilir ve sonraki para gönderiminizi hızlıca yapabilirsiniz.

özelliğiyle sıkça yaptığınız Havale/EFT işlemlerinizi işlem sonunda kaydedebilir ve sonraki para gönderiminizi hızlıca yapabilirsiniz. İşlem ekranlarında en sık kullanılan hesaplar, en sık kullanılan alıcı, en sık/en son gönderilen tutar gibi Ziraat müşterilerine özel analitikler sayesinde işlemlerinizin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Gerçekleştirilen son para transferlerinizi ve fatura/kurum ödemelerinizi tek ekrandan görebilirsiniz.

İşlem sonuç ekranlarında işlem tipine göre değişen farklı işlem öneri butonlarını kullanarak sonraki işleminize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bağış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 15 - 18 yaş arası genç müşteriler için oluşturulan izleme altyapısı ile bu yaş grubundaki genç müşteriler izleme yetkisi ile Ziraat Mobil'i kullanabilir.

için oluşturulan izleme altyapısı ile bu yaş grubundaki genç müşteriler izleme yetkisi ile Ziraat Mobil'i kullanabilir. Kurumsal müşteriler yetkileri dahilinde Ziraa Mobil uygulamasındaki Onay Yönetimi bilgi panelinden işlemlerini görüntüleyebilir ve onay verebilirler.

Beni Hatırla fonksiyonu ile kullanıcı bilgilerinizi kaydedebilir, sonraki girişinizde sadece şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

fonksiyonu ile kullanıcı bilgilerinizi kaydedebilir, sonraki girişinizde sadece şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Randevu Al ile şubeye gitmeden randevu oluşturarak şubede beklemeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ile şubeye gitmeden randevu oluşturarak şubede beklemeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. QR Kod İşlemleri ile ATM'den kartsız olarak para çekme/yatırma işlemlerinizi yapabilirsiniz.

ile ATM'den kartsız olarak para çekme/yatırma işlemlerinizi yapabilirsiniz. En Yakın Ziraat ile tüm Ziraat Bankası şubesi ve ATM'lerin yerini görebilir, yol tarifi alabilirsiniz.

ile tüm Ziraat Bankası şubesi ve ATM'lerin yerini görebilir, yol tarifi alabilirsiniz. Hesaplama araçları ile ister almayı düşündüğünüz kredi planının isterseniz mevduatınızın ne kadar getireceğini hesaplayabilirsiniz.

ile ister almayı düşündüğünüz kredi planının isterseniz mevduatınızın ne kadar getireceğini hesaplayabilirsiniz. Başvurular bölümünden kredi, kredi kartı başvurularınızı ve internet bankacılığı başvurularınızı yapabilirsiniz.

bölümünden kredi, kredi kartı başvurularınızı ve internet bankacılığı başvurularınızı yapabilirsiniz. Android Wear akıllı saat kullanıyorsanız, saatinizden anında randevu alıp şubede işlem yapabilir, finansal verileri anlık takip edebilir, en yakın Ziraat şubesi veya ATM'yi bulabilir ve anında müşteri iletişim merkezine ulaşabilirsiniz.

Temassız ödeme Ziraat Mobil'de! Android telefonunuzda kartınızın mobil temassız ödeme özelliğini aktif hale getirerek tüm ödemelerinizi telefonunuz ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama günümüzde WindowsPhone, iOS ve Android platformunda kullanılmaya devam ediliyor.