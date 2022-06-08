En Değerli Markalar - 2022
Dünyadaki ve Türkiye'deki en değerli markalar neler? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız. İşte en değerli şirketler listesi!
2022 yılında Türkiye’deki ve dünyadaki en değerli markalar neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Rusya'nın En Büyük Teknoloji Şirketleri
Rusya geçtiğimiz yıllar içerisinde bilişim ve teknoloji ile ilgili yatırımlara gittikçe daha fazla önem vermeye başladı. Peki ama Rusya'nın en büyük teknoloji şirketleri neler? Sizler için hazırladığımız bu listede, Rusya merkezli en büyük bilişim şirketleri ile karşınızdayız.
Türkiye'de çok sayıda şirket bulunuyor. Peki, en değerli şirketler neler? Brand Finance tarafından paylaşılan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" isimli rapor ile beraber merak edilen soru yanıtlandı.
Türkiye’deki En Değerli Markalar Neler?
- Türk Hava Yolları: 1 milyar 604 milyon dolar
- Arçelik: 1 milyar 452 milyon dolar
- Ford Otosan: 819 milyon dolar
- Vestel: 720 milyon dolar
- Turkcell: 705 milyon dolar
- LC Waikiki: 668 milyon dolar
- Garanti BBVA: 532 milyon dolar
- BİM: 524 milyon dolar
- İş Bankası: 507 milyon dolar
- Türk Telekom: 500 milyon dolar
- Ziraat Bankası: 458 milyon dolar
- Akbank: 451 milyon dolar
- Yapı Kredi: 428 milyon dolar
- B/S/H: 420 milyon dolar
- Vakıfbank: 270 milyon dolar
- Migros: 261 milyon dolar
- Opet: 258 milyon dolar
- Ülker: 248 milyon dolar
- Petrol Ofisi: 247 milyon dolar
- Aselsan: 246 milyon dolar
Brand Finance tarafından yayımlanan rapora göre Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılında Türkiye’nin en değerli şirketi oldu. Birinci sırada yer alan büyük bir başarının altına imza atan hava yolu şirketi THY’nin şu andaki değeri ise 1 milyar 604 milyon dolar.
Listenin ikinci sırasında 1955 yılında kurulan ve uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren Arçelik yer alıyor. Beyaz eşya dahil olmak üzere birçok ürün piyasaya süren Arçelik, 1 milyar 452 miylon dolar değerinde.
Ford Otosan, en değerli şirketler listesinin üçüncü sırasında konumlandı. 819 milyon dolar değere sahip olan otomotiv şirketi, oldukça uzun yıldır faaliyet gösteriyor. Dördüncü sırada ise Asil Nadir tarafından 1984 yılında Manisa’da kurulan Vestel yer alıyor. Vestel’in değeri 720 milyon dolar olarak açıklandı.
Beşinci sırada 1994 yılının şubat ayında kurulan Turkcell 705 milyon dolar değerinde. Mağazalar zinciri LC Waikiki ise altıncı sırada konumlandı. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren şirket 668 milyon dolar değere sahip.
532 milyon dolar değere sahip olan Garanti BBVA isimli banka yedinci sırada yer alıyor. Sekizinci sırada ise 532 milyon dolar değerindeki Birleşik Mağazalar A.Ş (BİM) bulunuyor. Faaliyetlerine 1995 yılında yalnızca 21 mağaza ile başlayan BİM’in şu anda Türkiye genelinde çok fazla sayıda mağazası bulunuyor.
Dokuzuncu sırada 507 milyon dolar değerindeki İş Bankası yer alıyor. 500 milyon dolar değerine sahip olan Türk Telekom, paylaşılan listenin onuncu sırasında konumlandı. Türk Telekom’u 458 milyon dolar ile Ziraat Bankası takip etti.
Dünyanın En Değerli Markaları Listesi
- Apple: 355,08 milyar dolar
- Amazon: 350,27 milyar dolar
- Google: 263,43 milyar dolar
- Microsoft: 184,25 milyar dolar
- Walmart: 111,92 milyar dolar
- Samsung Group: 107,28 milyar dolar
- Facebook: 101,2 milyar dolar
- ICBC: 75,12 milyar dolar
- Huawei: 71,23 milyar dolar
- Verizon: 69,64 milyar dolar
- China Construction Bank: 65,55 milyar dolar
- Toyota: 64,28 milyar dolar
- WeChat: 62,3 milyar dolar
- Agricultural Bank of China: 62,03 milyar dolar
- Mercedes-Benz: 60,76 milyar dolar
2022 yılında dünyanın en değerli şirketleri listesinin ilk dört sırasında teknoloji odaklı markaların yer alması dikkat çekiyor. İlk sırada piyasaya sürdüğü ürünler ile adından sık sık söz ettiren Apple yer alıyor. En değerli şirket unvanının sahibi olan Apple 350,27 milyar dolar değerinde.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede hizmet veren şirket 350,27 milyar dolar değerinde. Üçüncü sırada
ise arama motoru, E-Tablolar, Dokümanlar, Lens, Gmail dahil olmak üzere çok sayıda hizmet sunan Google bulunuyor. Yazılım devi 263,43 milyar dolar değere sahip.
Özellikle Windows işletim sistemi ve Office paketi ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerlik elde eden Microsoft, sahip olduğu 184,25 milyar dolar değer sayesinde dördüncü sırada konumlandı. 111,92 milyar dolar değere sahip olan mağazalar zinciri Walmart ise beşinci sırada bulunuyor.
Akıllı televizyon, akıllı telefon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve tablet dahil olmak üzere pek çok ürün piyasaya süren Samsung Group, altıncı sırada yer alıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi 107,28 milyar dolar değerinde. Facebook ise 101,2 milyar dolar değer ile listenin yedinci sırasında konumlandı.
75,12 milyar dolar değere sahip olan ICBC, listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Çin merkezli teknoloji devi Huawei ise 71,23 milyar dolar değer ile dokuzuncu sırasında konumlandı. 69,64 milyar dolar değerindeki Verizon onuncu sırada yer alırken China Construction Bank ise 65,55 milyar dolar ile on birinci sırada yer alıyor.
Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Toyota 64,28 milyar dolar değerine sahip. Japonya merkezli şirket on ikinci sırada konumlandı. Listenin on üçüncü sırasında 2011 yılında kullanıma sunulan WeChat isimli anlık mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Özellikle Çin’de yoğun bir şekilde kullanılan uygulama 62,3 milyar dolar değerinde.
Agricultural Bank of China, 62,03 milyar dolar değer ile on dördüncü sırada konumlanırken Almanya merkezli otomotiv şirketi Mercedes-Benz yer alıyor. Karl Benz tarafından kurulan şirket listenin on beşinci sırasında bulunuyor.
Bu yazıda Türkiye’deki ve dünyadaki en değerli şirketleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR