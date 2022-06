En Değerli Markalar - 2022

2022 yılında Türkiye’deki ve dünyadaki en değerli markalar neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Türkiye'de çok sayıda şirket bulunuyor. Peki, en değerli şirketler neler? Brand Finance tarafından paylaşılan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" isimli rapor ile beraber merak edilen soru yanıtlandı.

Türkiye’deki En Değerli Markalar Neler?

Türk Hava Yolları: 1 milyar 604 milyon dolar Arçelik: 1 milyar 452 milyon dolar Ford Otosan: 819 milyon dolar Vestel: 720 milyon dolar Turkcell: 705 milyon dolar LC Waikiki: 668 milyon dolar Garanti BBVA: 532 milyon dolar BİM: 524 milyon dolar İş Bankası: 507 milyon dolar Türk Telekom: 500 milyon dolar Ziraat Bankası: 458 milyon dolar Akbank: 451 milyon dolar Yapı Kredi: 428 milyon dolar B/S/H: 420 milyon dolar Vakıfbank: 270 milyon dolar Migros: 261 milyon dolar Opet: 258 milyon dolar Ülker: 248 milyon dolar Petrol Ofisi: 247 milyon dolar Aselsan: 246 milyon dolar

Brand Finance tarafından yayımlanan rapora göre Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılında Türkiye’nin en değerli şirketi oldu. Birinci sırada yer alan büyük bir başarının altına imza atan hava yolu şirketi THY’nin şu andaki değeri ise 1 milyar 604 milyon dolar.

Listenin ikinci sırasında 1955 yılında kurulan ve uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren Arçelik yer alıyor. Beyaz eşya dahil olmak üzere birçok ürün piyasaya süren Arçelik, 1 milyar 452 miylon dolar değerinde.

Ford Otosan, en değerli şirketler listesinin üçüncü sırasında konumlandı. 819 milyon dolar değere sahip olan otomotiv şirketi, oldukça uzun yıldır faaliyet gösteriyor. Dördüncü sırada ise Asil Nadir tarafından 1984 yılında Manisa’da kurulan Vestel yer alıyor. Vestel’in değeri 720 milyon dolar olarak açıklandı.

Beşinci sırada 1994 yılının şubat ayında kurulan Turkcell 705 milyon dolar değerinde. Mağazalar zinciri LC Waikiki ise altıncı sırada konumlandı. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren şirket 668 milyon dolar değere sahip.

532 milyon dolar değere sahip olan Garanti BBVA isimli banka yedinci sırada yer alıyor. Sekizinci sırada ise 532 milyon dolar değerindeki Birleşik Mağazalar A.Ş (BİM) bulunuyor. Faaliyetlerine 1995 yılında yalnızca 21 mağaza ile başlayan BİM’in şu anda Türkiye genelinde çok fazla sayıda mağazası bulunuyor.

Dokuzuncu sırada 507 milyon dolar değerindeki İş Bankası yer alıyor. 500 milyon dolar değerine sahip olan Türk Telekom, paylaşılan listenin onuncu sırasında konumlandı. Türk Telekom’u 458 milyon dolar ile Ziraat Bankası takip etti.

Dünyanın En Değerli Markaları Listesi

Apple: 355,08 milyar dolar Amazon: 350,27 milyar dolar Google: 263,43 milyar dolar Microsoft: 184,25 milyar dolar Walmart: 111,92 milyar dolar Samsung Group: 107,28 milyar dolar Facebook: 101,2 milyar dolar ICBC: 75,12 milyar dolar Huawei: 71,23 milyar dolar Verizon: 69,64 milyar dolar China Construction Bank: 65,55 milyar dolar Toyota: 64,28 milyar dolar WeChat: 62,3 milyar dolar Agricultural Bank of China: 62,03 milyar dolar Mercedes-Benz: 60,76 milyar dolar

2022 yılında dünyanın en değerli şirketleri listesinin ilk dört sırasında teknoloji odaklı markaların yer alması dikkat çekiyor. İlk sırada piyasaya sürdüğü ürünler ile adından sık sık söz ettiren Apple yer alıyor. En değerli şirket unvanının sahibi olan Apple 350,27 milyar dolar değerinde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede hizmet veren şirket 350,27 milyar dolar değerinde. Üçüncü sırada

ise arama motoru, E-Tablolar, Dokümanlar, Lens, Gmail dahil olmak üzere çok sayıda hizmet sunan Google bulunuyor. Yazılım devi 263,43 milyar dolar değere sahip.

Özellikle Windows işletim sistemi ve Office paketi ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerlik elde eden Microsoft, sahip olduğu 184,25 milyar dolar değer sayesinde dördüncü sırada konumlandı. 111,92 milyar dolar değere sahip olan mağazalar zinciri Walmart ise beşinci sırada bulunuyor.

Akıllı televizyon, akıllı telefon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve tablet dahil olmak üzere pek çok ürün piyasaya süren Samsung Group, altıncı sırada yer alıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi 107,28 milyar dolar değerinde. Facebook ise 101,2 milyar dolar değer ile listenin yedinci sırasında konumlandı.

75,12 milyar dolar değere sahip olan ICBC, listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Çin merkezli teknoloji devi Huawei ise 71,23 milyar dolar değer ile dokuzuncu sırasında konumlandı. 69,64 milyar dolar değerindeki Verizon onuncu sırada yer alırken China Construction Bank ise 65,55 milyar dolar ile on birinci sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Toyota 64,28 milyar dolar değerine sahip. Japonya merkezli şirket on ikinci sırada konumlandı. Listenin on üçüncü sırasında 2011 yılında kullanıma sunulan WeChat isimli anlık mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Özellikle Çin’de yoğun bir şekilde kullanılan uygulama 62,3 milyar dolar değerinde.

Agricultural Bank of China, 62,03 milyar dolar değer ile on dördüncü sırada konumlanırken Almanya merkezli otomotiv şirketi Mercedes-Benz yer alıyor. Karl Benz tarafından kurulan şirket listenin on beşinci sırasında bulunuyor.

Bu yazıda Türkiye’deki ve dünyadaki en değerli şirketleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.