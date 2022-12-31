Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nasıl İptal Edilir?

BES nasıl iptal edilir? Adlı soru Google tarafından en çok arananlarda. Bireysel emeklilik son dönemlerde popüler olmuş olsa da birçok kişi bireysel emekliliklerini iptal etmek istemektedir. Uzun süreli olan bu program kimileri için cazip olsa da kimileri bazı nedenlerden dolayı BES iptali gerçekleştirmekte. Peki, kısa bir bilginin ardından sizler için bireysel emeklilik iptal nasıl yapılır? Anlatıyoruz.

BES Nasıl İptal Edilir?

Müşterisi olduğunuz bankanın müsteri hizmetleri numarasını arayarak.

SMS ile doğrulama yaparak.

Müşterisi olduğunuz bankaya giderek.

Mobil bankacılık kullanılarak.

Müşterisi Olduğunuz Bankanın Müşteri Hizlemerini Arayarak

Bankaya gitmek ile uğraşmak istemiyorsanız ve mobil bankacılık kullanmakta zorluklar yaşıyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de müşteri hiztmeleri arayarak BES iptalinizi gerçekleştirmektedir.

SMS ile Doğrulama Yaparak

BES iptali için en çok kullanılan yöntemlerden biri de bankanın SMS hizmetini kullanmak ve bireysel emekliliği iptal etmektir.

Müşterisi Olduğunuz Bankaya Giderek

Eğer en kolay şekilde bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız bankanıza giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil Bankacılık Kullanarak

En kolay ve en hızlı şekilde BES iptal etme işlemi mobil bankacılık kullanmaktır. Birkaç adımda mobil bankacılık üzerinden bireysel emekliliğinizi iptal edebilirsiniz.

BES İptal Edilirse Ne Olur?

BES iptali sonrası belirli bir kesinti alınarak paranız iade edilir. Bu süre içerisinde devlet katkısı ve yatırım fonu değişkenlik gösterecektir. 3 yıl sistem içerisinde kalmayan kullanıcılar için devlet katkısı ödenmez. Fakat hatırlatmakta fayda var ödeme kesinti gibi işlemlerin bankadan bankaya değişebileceğini söylemek isteriz.

BES Nedir Kısaca?

BES bireysel emeklilik anlamına gelmektedir. Farklı bankalardan gidip BES oluşturulabilir. Her ay belirli bir miktar para BES'e yatırılmaktadır. Bu yatırılan paranın üzerine devlet %30 katkı sağlamaktadır. Ayrıca bireysel emeklilik fonundan da para gelmektedir. Bu fonu siz BES oluştururken belirlemektesiniz. Örneğin: Altın, borsa, yurt dışı borsa gibi. Buradan elde edilen gelir size katkı sağlamaktadır. BES katkısı değişkenlik gösterebilirken %100 hatta daha fazla kar sağlayabilir. Burada sistem tamamen yatırım fonu ve banka ile ilgilidir.

Bu içeriğimizde BES nasıl iptal edilir? Sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler BES işlemi yaptırdınız mı, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Dünyanın en değerli ve en değersiz para birimleri hangileri? Meraklıları yazımıza göz atabilir.