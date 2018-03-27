Tek başınıza savaştığınız bir aksiyon oyunu olan Anark.io'da amacınız, saldıranlara karşı koyabilmek ve bulunduğunuz eğlence merkezinin güvenliğini sağlayabilmek. Hem kendi adınıza hem de dükkanda bulunanlar adına burayı koruyun ve tüm düşmanları dükkandan uzaklaştırın.

12 ayrı silaha ve onlarca türde zorlu rakibi barındıran oyunda bol aksiyon ve aynı zamanda kapışma bir hayli üst düzeyde. Kedi tarzında bir karakteri yönettiğimiz oyunda Insectoïds ismindeki bir grup size saldırı gerçekleştiriyor. Sayıca kalabalık olan grup, sizin cüzdanınızı ve dükkan kasasındaki parayı istiyor. Onlara para kaptırmadan ve hatta paralarını alarak dükkan güvenliğini sağlayabilecek misiniz?

B ulduğunuz her silahı ve gücü kullanmaya çalışın ve olabildiğince fazla sayıda altın toplayın. Tüm bunları yaptıktan sonra paranızı korunaklı bir ıyere saklamayı unutmayın, çünkü bir sonraki oyun için tüm hesabınızı kaydetmeniz gerekiyor. Eğer kaydetmezseniz öldürdüğünüz düşmanlar ve topladığınız paraların boşa gideceğini hatırlatayım.

Kazançlarınızla yeni silahların, yükseltmelerin ve güçlendirmelerin kilidini açabilir ve daha da güçlü hale gelebilirsiniz. Hadi bu zorlu gruba günlerini gösterin ve gücünüzü kanıtlayın!

Anark.io Özellikleri