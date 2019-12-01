Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Art Inc, antika eserleri toplayarak halka açık sergiler düzenleyebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı zamanlara ait yüzlerce eseri satın alarak kendi sergilerinizde halka sunmak ve müze işleterek milyonlarca lira kazanmaktır.

Mumyalar, nadir bulunan altın ve elmas parçalar, ünlü ressamların elinden çıkmış paha biçilemez resimler ve daha sayısız esere ulaşabilir ve müzenizde sergileyerek para kazanabilirsiniz.

Oyun içerisinde Dünyaca ünlü ressamlardan Van Gogh, Da Vinci, Picasso ve daha birçok ünlü ismin sayısız eseri yer almaktadır. Abu eserlere çeşitli açık arttırmalara katılarak ulaşabilir ve yüklü meblağlar karşılığında satın alabilirsiniz.

Müzenizde sergiler düzenleyerek ürünlere verdiğiniz paranın çok daha fazlasınız kazanabilir ve milyarder olabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Art Inc, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.