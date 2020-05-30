Aerilys tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Astonishing Basketball Manager 20 beklendiği gibi pekte başarılı olamadı.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan mobil spor oyunu, 2019 yılında oyuncuları epey tatmin etmeyi başarmıştı. 2020 sürümü ile henüz başarıya ulaşamayan Astonishing Basketball Manager oyunculara kendi takımlarını kurma ve yönetme fırsatı veriyor.

Yapım içerisinde oyuncular kendi takımlarını seçebilecek, yepyeni oyuncuları takımlarına kazandırabilecek, farklı taktikler eşliğinde birbirinden farklı takımlara karşı maçlara katılabilecekler.

Her türlü ayrıntının düşünüldüğü yapımda oyuncular çevrimdışı olarak takımlarını yönetecek ve ligde kupa kaldırmaya çalışacaklar.

En iyi oyuncuları takımımıza toplamaya çalışacağımız yapım da birçok özelliği de kullanarak takımımızı en üst noktaya ulaştırmaya çalışacağız.