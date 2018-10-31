Ava Airborne, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle karşımıza çıkan oyunda zorlu seviyeleri tamamlamalı ve bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Hoş grafikleri ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan oyunda sürekli havada kalmak için mücadele ediyorsunuz. Farklı bir atmosferde geçen oyunda zorlu seviyeleri de tamamlayarak daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda farklı engellerin üstesinden gelmelisiniz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Uygun zamanlarda ekrana dokunarak ilerleyebileceğiniz oyunda trambolinler üzerinde zıplayabiliyor ve halkaların arasından geçebiliyorsunuz.Sevimli grafikleriyle dikkatmizi çeken Ava Airborne, sizleri bekliyor.

Ava Airborne oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.