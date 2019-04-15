Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Battle Arena: Heroes Adventure, çeşitli savaş aletlerini kullanarak korkunç yaratıklara karşı mücadele edebileceğiniz eşsiz bir savaş oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı güçleri ve özellikleri bulunan karakterlerden oluşan bir savaşçı grubu kurmak ve ilginç yaratılarla savaşarak ganimet toplamaktır. Savaş haritası üzerinde belirtilen bölgelere giderek düşmanlarınızı yenmeli ve yeni yerler keşfetmelisiniz. Bu sayede görevleri tamamlayarak seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güçlü onlarca farklı karakter ve birçok ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Kılıç, balta, mızrak, alev topu, ışın kılıcı, lazer silahı, taramalı tüfek ve daha onlarca farklı silah bulunmaktadır. Bu aletlerden yararlanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirebilir ve karakterlerinizin özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Battle Arena: Heroes Adventure, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir savaş oyunu olarak öne çıkıyor.