Android ve iOS İçin En İyi Fortnite Alternatifleri (2020)

Fortnite yaklaşık olarak iki yıl önce Android işletim sistemli akıllı telefonlara geldi ama Epic Games'in Google'ın geliştirdiği ödeme sistemini kullanmamasından ve ödeme sistemini doğrudan Fortnite'a eklemesinden ötürü Google Play Store'dan kaldırıldı. Epic Games'in doğrudan ödeme sistemi getirmesinden ötürü App Store'dan da kaldırıldığını ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Peki, iOS ve Android kullanan battle royale oyununun hayranları Fortnite alternatifleri olarak ne oynayabilir?

Android ve iOS İçin En İyi Fortnite Alternatifleri

Bu listede Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz en iyi Fortnite alternatifleri bir arada topladık. Bu listede yer alan battle royale modu içeren video oyunları ile keyifli zaman geçirebilirsiniz. İşte Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Fortnite benzeri oyunlar!

1. PUBG Mobile

Fortnite gibi PUBG Mobile da 2017 yılında piyasaya sürüldü. PUBG Mobile, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllar telefonlar için battle royale temalı oyun denildiğinde ilk akla gelen oyundur. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG Mobile, başarılı grafiklere sahip. PUBG Mobile’da diğer battle royale temasına sahip oyunlarda olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz.

2. Call of Duty Mobile

İlk ayında 148 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Call of Duty Mobile, çıkış yaptıktan kısa süre sonra tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Call of Duty Mobile, serinin önceki oyunlarından birçok karakter, harita ve oyun modu içeren bir battle royale oyunudur. Call of Duty Mobile, dokunmatik ekrana sahip cihazlar için mükemmel şekilde tasarlanmıştır. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Call of Duty Mobile’da hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz.

3. Rocket Royale

Rocket Royale, 2018 yılında piyasaya sürüldü. OneTonGames tarafından geliştirilen Rocket Royale, Fortnite’dan esinlenilen bir battle royale oyunudur. Rocket Royale, diğer battle royale oyunlarından farklı olarak kazanmak için farklı bir yöntem daha sunuyor. Eğer bir roket yapabilir ve adadan kaçabilirseniz maçı kazanabilirsiniz ancak bu oldukça zor bir seçenektir.

4. FortCraft

NetEase tarafından geliştirilen Fortcraft’ın grafikleri ve oyun stili Fortnite’a oldukça benziyor. Bu sebepten dolayı Fortnite’a çok benzeyen bir oyun arıyorsanız FortCraft’a bir şans verebilirsiniz. FortCraft’ta tıpkı Fortnite’da olduğu gibi yapılar inşa edebilirsiniz. 100 oyuncunun bir adada mücadele ettiği FortCraft’ta amaç, hayatta kalan son kişi olmayı başarabilmektir.

5. Creative Destruction

Creative Destruction, tıpkı FortCraft gibi Fortnite’tan ilham alan bir battle royale oyunudur. Creative Destruction, arayüz, oyun stili, grafikler ve daha birçok sebepten dolayı Fortnite’a oldukça benziyor. Creative Destruction, diğer battle royale oyunlarının aksine daha fazla işlem gücü ve kaynak gerektiriyor. Bu sebepten dolayı Creative Destruction’ı oynayabilmek için iyi bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. TPS kamera açısına sahip olan Creative Destruction’da, bir adaya bırakılan oyuncular, hayatta kalan son kişi olmak için mücadele eder. Creative Destruction da Fortnite gibi yapı inşa etme özelliğine sahiptir.