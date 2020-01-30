Beat Archer oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz müzikli hedef vurma oyunudur.

Canavarlar müzik kasabasına saldırıyor. Ritimlere uyarak yayını kullan. Hatta hangi şarkıların çalınacağına sen karar ver. Kendi zevklere uygun bir çalma listesi oluştur ve eğlencenin tadını çıkar. Kasabanın kaderi senin ellerinde! Canavarlar kasabanı istila etmeden onları öldürmelisin.

Canavarların köyünü ele geçirmesine izin verme. Onları engellemek için okunu ve yayını çok iyi kullanman gerekiyor. Birkaç ok darbesiyle gücünü hafifletebileceğin canavarların öldürmeden peşini bırakma. Köprüden geçerlerse bu iş senin için daha zor olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmalısın.

Müziklerle birlikte canavarların üstesinden gelmek senin için de çok eğlenceli olacağına eminim. Basit oynanış şekilleri ile de oyunseverleri ekranlara kilitliyor. Muhteşem atmosferi ve renkli grafikleri ile efsane bir deneyim sunan Beat Archer sizleri bekliyor. Maceraya doyacaksınız.

Siz de bu eşsiz oyunun bir parçası olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.