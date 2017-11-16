Beat Street, iPhone ve iPad’de oynanabilen ilerlemeli dövüş oyunu. Retro görselleri, ses efektleri ve müziklerinin yanında eski stil oynanış sunmasıyla atari oyunlarının popüler olduğu döneme götüren aksiyon yüklü bu oyunla kesinlikle tanışmalısınız.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiren yapımda sokak kavgalarına, dövüşlere karışıyoruz. Yalnız serseri takımda değiliz; dövüşmemizin bir amacı var. Şehrin uğrak noktalarında terör estiren çete üyelerine dur demek için sokaklardayız. Bir avuç korkusuz, cesur dövüşçü olarak şehri eski günlerine döndürmek için sokakları karış karış geziyoruz.

iPhone X desteği sunmasıyla dikkat çeken sokak dövüşü oyununda tek kişi ilerleyebildiğiniz gibi yanınıza bir arkadaşınızı da alabiliyorsunuz. Co-op modda internet bağlantınızın sürekli açık kalması gerekiyor.