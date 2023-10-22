Street Fighter 6 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Street Fighter 6, 2 Haziran 2023 tarihinde çıkışını yaptı. Dövüş oyunu severlerin uzun bir süredir merakla beklediği Street Fighter 6 nihayet çıkışını yaptı. Serinin hayranları tarafından beğenilen Street Fighter 6 pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Açık dünyaya sahip olan Street Fighter 6 bize oldukça farklı bir dövüş oyunu deneyimi vadediyor.

Gelmiş geçmiş en iyi dövüş oyunlarından biri olan Street Fighter 6, adına yakışır bir oyun çıkarmayı başardı. Dünya Turu, Dövüş Alanı ve Savaş Merkezi isminde 3 farklı oyun modunu bünyesinde bulunduran Street Fighter 6 grafikleriyle de gözlerimize bayram ettiriyor.

Street Fighter 6 serinin önceki oyunlarına göre epey farklı bir yapım. Eğer siz de Street Fighter 6 hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Street Fighter 6 ile alakalı en çok sorulan soruları cevapladığımız bu yazımızda eminiz ki aklınızdaki soru işaretleri bir nebze olsun azalacaktır.

Street Fighter 6 Kaç GB?

En çok merak edilen sorulardan biri de hiç şüphesiz Street Fighter 6’nın ne kadar yer kapladığıdır. Bilgisayarınızda Street Fighter 6 oynamak için 60 GB boş alana ihtiyacınız var. Günümüz oyunlarının talep ettiği alanı düşündüğümüzde Street Fighter 6 için 60 GB oldukça kabul edilebilir.

Street Fighter 6’da Kaç Karakter Var?

Toplam 18 karaktere sahip olan Street Fighter 6’da pek çok efsanevi isim bulunuyor. 18 karakter, Street Fighter serisini yakından takip edenleri memnun edecek bir sayıdır diye düşünüyoruz. Street Fighter 6’daki karakterlerin tam listesi şu şekilde:

Kimberly

Jamie

Manon

Marisa

Lily

JP

Ryu

Ken

Zangief

Dhalsim

E. Honda

Blanka

Guile

Chun-Li

Cammy

Juri

Luke

Dee Jay

Street Fighter 6 Nihai Sürüm Nedir?

Street Fighter 6 Nihai Sürüm, pek çok farklı içerik ile zenginleştirilmiş özel bir pakettir. Pek çok kostüm ve oyun içi harcanabilir paraya sahip olacağınız bu sürüm oyundaki tüm içerikleri görmek isteyenler için idealdir. Street Fighter 6’nın Nihai sürümü şunları içermektedir:

Oyunun kendisi

1. Yıl Ultimate Pass

4 ek karakter

4 ek karakter rengi: Kıyafet 1 Renk 3-10

4 ek karakter kostümü: Kıyafet 2 (1-10 arası renkler dahil)

4 ek karakter kostümü: Kıyafet 3 (1-10 arası renkler dahil)

2 ek aşama

Satın alma bonusu: 7.700 Araba Bileti

Street Fighter İlk Ne Zaman Çıktı?

1987 yılında hayatımıza giren Street Fighter çeyrek asırdan fazla bir süredir bizimle. Dövüş oyunu denildiğinde akıllara gelen ilk oyunlardan biri olan Street Fighter, 6. ana oyununa 2023 yılında kavuştu. Her oyunu epey beğenilen Street Fighter serisi zaman içerisinde bir klasik haline gelmiştir.

Street Fighter 6 Ne Zaman Çıktı?

2 Haziran 2023 tarihinde çıkan Street Fighter 6, önceki oyunundan tam 7 sene sonra çıktı. Epey köklü bir seri olan Street Fighter, her oyunu ile bizleri etkilemeyi başaran bir seri. Bir sonraki oyunu ne zaman çıkar bilmioyoruz ancak 36 yılda 6 ana oyun çıkardıklarını düşündüğümüz zaman yeni oyuna epey vakit var diyebiliriz.

Street Fighter 6 Ne Kadar Sattı?

Yaklaşık 1 ay içerisinde 2 milyondan fazla satan Street Fighter 6 büyük bir başarıya imza attı. Eminiz ki ilerleyen süreçte bu sayı daha da artacaktır. Büyük indirimlerle ve kampanyalarla bu sayının yeni oyun çıkana kadar 10 milyonu aşması bekleniyor.

Street Fighter 6 Alınır mı?

Eğer Street Fighter serisinin önceki oyunlarını sevdiyseniz ve aynı türde oynayacak başka oyununuz yoksa Street Fighter 6 alınabilir. Ülkemizde fiyatı biraz pahalı olsa da bütçeniz varsa ve uzun saatler boyunca oynamayı düşünüyorsanız Street Fighter 6 sizi memnun edebilecek bir yapım.

Street Fighter 6 ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Street Fighter 6 hakkında yeni bir şeyler öğrendiniz mi? Street Fighter 6 oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.