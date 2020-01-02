2020'nin En İyi Android Oyunları (Beklenen Mobil Oyunlar)

2020'nin en iyi Android oyunları listesini paylaşıyoruz. Google ve Apple’ın seçtiği 2019 en iyi mobil oyunların ardından, 2020’nin en iyi mobil oyunları listesiyle karşınızdayız. Android telefon, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip, PC oyunlarını aratmayacak seviyede mobil oyunlar 2020 en iyi Android oyunlar listemizde.

2020’de grafikleriyle etkileyici birçok mobil oyun oyuncularla buluşacak. PC ve konsol platformunda başarı elde eden büyük oyun üreticileri aynı başarıyı mobil platformda da sürdürmek istiyor. Örneğin, sadece 1 günde 1 milyon barajını aşan, 7 günde 25 milyon oyuncuya ulaşan battle royale oyunu Apex Legends mobile direk portlanırsa Fortnite ve PUBG Mobile’ı kısa sürede geride bırakacaktır. Yılların eskitemediği ARPG, Hack&Slash oyunu Diablo, mobil platforma Diablo Immortal adıyla giriş yapacak. Microsoft’un konsol seçimi yaptıran popüler yarış oyunu Forza’nın mobil sürümü Forza Street adıyla çıkış yapacak. Ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz, yüksek grafikli mobil oyun 2020’de çıkış yapacak. Bu listemizde 2020’de çıkış yapacak en iyi mobil oyunlara yer verdik. 2020’nin en iyi Android oyunları veya 2020 yılının en iyi iOS oyunları listelerini ayrı olarak da sizlerle paylaşacağız. Listedeki oyunlardan bazıları soft launch olarak çıkış yapan oyunlar; yani mağaza ülke değişimi yaparak oyunu şimdiden indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Apex Legends

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz battle royale oyun Apex Legends’ın mobil sürümünün 2020’de ilk olarak Android platformuna çıkış yapacağı söyleniyor. Doğrudan portlanmış olarak gelirse Fortnite ve PUBG Mobile gibi dünya genelinde en çok oynanan battle royale oyunları tahtından edecektir.

Dauntless

Phoenix Labs tarafından geliştirilen Epic Games tarafından yayınlanan ücretsiz ARPG oyun Dauntless, konsol ve PC platformunun sevilen oyunlarından. 2020’de nihayet mobil cihazlarda da oynanabilir olacak. Oyunun çapraz platform desteği sunması bekleniyor.

Diablo Immortal

Blizzard Entertainment’ın aksiyon rol yapma oyunu, hack and slash oyun Diablo’nun mobil platforma uyarlanan sürümü Diablo Immortal adını taşıyacak. BlizzCon’da duyurulan oyun Diablo III’ün mobile portlanmış hali olabilir.

Eve Echoes

CCP Games tarafından geliştirilen bilim kurgu temalı MMORPG oyunu Eve Online’ın mobil versiyonu Eve: Echoes adıyla hazırlandı. Şu anda beta aşamasında olan yeni nesil mobil uzay gemisi MMO oyunu 2020’de çıkış yapacak güzel oyunlardan. Uzay oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gereken bir yapım.

Forza Street

Microsoft’un beğenilen yarış oyunu serisi Forza, mobil platformda Forza Street adıyla yerini alıyor. Hızlı ve Öfkeli tarzı aydınlatılmış sokaklarda yarıştığınız etkinliklere de katıldığınız enfes bir mobil yarış oyunu. Şu anda beta aşamasında olan oyun henüz Türkiye’de indirilmeye açılmadı ancak mağaza bölge değişimi yapılarak indirilebiliyor.

Game of Thrones: Beyond the Wall

HBO’nun milyonları ekrana kilitleyen dizi Game of Thrones’u unutamayanlar için tavsiye edilir. Behaviour Interactive tarafından geliştirilen mobil macera RPG oyunu Game of Thrones: Beyond the Wall’da oyuncular çeşitli oyun modlarında favori karakterleriyle oynuyor.

H1Z1

Apex Legends gibi 2020’nin merakla beklenen mobil oyunları arasında. Daybreak Game Company tarafından geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz battle royale oyunu H1Z1’in mobil sürümü heyecanla bekleniyor.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends kısa adıyla LoL’un mobil sürümü. Riot Games’in dünyanın en büyük MOBA oyununu mobil platforma taşıması biraz zaman aldı ve sonunda 2020’de çıkış yapıyor LoL mobile.

Legends of Runeterra

Riot Games’in League of Legends mobile ile birlikte geliştirdiği hatta LoL’un bir parçası olan Legends of Runeterra bir kart savaş oyunu. Stratejik kart oyunu dünya genelinde açıldığında Heartstone’u tahtından edecektir.

Pokemon Sleep

Popüler artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go’nun geliştiricisi Niantic’in yardımıyla Japon Stüdyosu Select Button tarafından geliştirilen ve Pokemon Company tarafından yayınlanan Pokemon Sleep, oyuncuların ne kadar uyuduklarını izleyip ödüllendirecek farklı bir yapım.

Project Cars GO

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen, BANDAI NAMCO Entertainment tarafından yayınlanan araba yarışı oyunu Project Cars mobile Project Cars GO adıyla çıkış yapacak. Lisanslı arabalar, araba özelleştirme ve tabii ki çok sayıda yarış bizleri bekliyor.

RuneScape Mobile

Jagex Ltd tarafından geliştirilen java tabanlı MMORPG oyunu RuneScape’in mobil platforma uyarlanan sürümü ilk olarak Android telefon kullanıcılarına açıldı. Direk portlanmış bir oyun. İçerikler, karakterler aynen aktarılmış. PC ve mobil arasında çapraz platform desteği de mevcut.

Shadowgun War Games

Ücretsiz birinci şahıs nişancı oyunu Shadowgun Legends’ın geliştiricileri Madfinger Games’in yeni oyunu. 5’e 5 FPS oyunu karakterler ve kostümler başta olmak üzere öğeleriyle Overwatch’a benziyor.

Stranger Things

Netflix’in bilim kurgu korku türünde popüler dizisi Stranger Things’in mobil oyun 2020’de geliyor. The Walking Dead oyunlarının geliştiricisi Next Games’in sunacağı yapım, konum tabanlı bulmaca RPG oyunu olacak. 80’lerin Cumartesi sabahı çizgi filminin stilinde Stranger Thigns evrenini yeniden canlandıracak olan oyun, Google Haritalar ile entegre çalışacak. Oyuncular yolculukları boyunca etraflarında gizli Upside Down’u keşfedecek ve kötülerle mücadele edecek.

Teamfight Tactics

Riot Games’in üçüncü League of Legends mobil oyunu. Auto Chess’den esinlenerek hazırlanan oyun şu anda LoL’un PC sürümünde bulunan oyun modunun tam mobil sürümü.

Tom Clancy’s Elite Squad

Splinter Cell dahil çeşitli farklı Tom Clancy serilerinden karakterleri bir araya getiren aksiyon RPG oyunu Tom Clancy’s Elite Squad’da oyuncular çarpıcı ve dinamik 5’e 5 savaşlarda en iyi takımlarını komuta edecek, Senaryo modunda heyecan verici aksiyonu deneyimleyecek, destansı PvP ve GvG savaşlarında diğer takımlarla mücadele edecek.

2020’de çıkış yapacak mobil oyunlardan bazıları böyle. Yeni mobil oyunlar geldikçe sizlerle paylaşacağız.