Dilencilik yaparak dudak uçuklatan bir servet elde edebileceğiniz ve çeşitli alanlarda dükkanlar açarak ticarete atılabileceğiniz Beggar Life 2, macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı mekanlarda dilencilik yaparak sayısız insandan para toplamak ve kazancınızı artırmak için yeni işlere atılmaktır. Tam zamanlı veya yarı zamanlı dilenciler tutarak günü her saatinden para kazanmaya devam edebilir ve servetinizi büyüterek seviye atlayabilirsiniz.

Dilediğiniz ülkeyi ele geçirerek insanları vergiye bağlayabilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz. Faiz almak için topladığınız paraları bankaya yatırabilir ve elde ettiğiniz kar ile daha fazla dilenci çalıştırabilirsiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Beggar Life 2, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.