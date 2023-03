Life Is Strange True Colors Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Hikaye odaklı, bölüm bölüm yayınlanan oyunlar denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Life Is Strange pek çok kişi tarafından çok sevildi. İlk kez 2015 yılında piyasaya çıkan Life Is Strange, çok sevilince devam oyunlarının da önü açıldı. Life Is Strange True Colors ise serinin şimdilik son oyunu.

Tıpkı serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Life Is Strange True Colors’ da hikaye odaklı bir yapım. Her seçimimizin çok önemli olduğu bu oyunda seçimlerimiz oyunun gidişatını büyük ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla hikaye ve senaryo çok büyük bir öneme sahip. Eğer siz de oyunu en iyi şekilde anlamak ve en doğru seçimi yapmak istiyorsanız Life Is Strange True Colors Türkçe yama kurabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımlara uygulayarak siz de Life Is Strange True Colors Türkçe yamaya sahip olabilirsiniz.

Life Is Strange True Colors Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com’un Life Is Strange True Colors Türkçe yama sayfasına gidin.

Sağ taraftaki “ Yamayı İndir ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Life Is Strange True Colors’ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Life Is Strange True Colors’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Life Is Strange True Colors Nasıl Bir Oyun?

Deck Nine tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Life Is Strange True Colors, bu serinin çıkış yapmış son oyunudur. 2021 yılında piyasaya çıkan bu yapım kitleler tarafından genellikle olumlu yorumlar almıştır.

Alex Chen ismindeki bir kadını yönlendirdiğimiz bu oyunda ana karakterimiz doğaüstü bir güce sahiptir. Alex insanların duygusal durumlarını hissedebilme yeteneğine sahiptir. Kardeşinin ölümünü araştırmak için küçük bir kasabaya gelen Alex, çevre sakinleriyle iletişime geçerek pek çok olaya şahit olur.

Life Is Strange True Colors Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur.