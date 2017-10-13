Bilgi Maratonu - Dünya Turu, eğlendirirken öğreten ender bilgi yarışması oyunlarından. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yapımda farklı kategorilerde 1000’lerce soru yer alıyor. Tanımadığımız kişilerle bilgi yarışına giriyoruz.

Bir kere başladığınızda zor bırakacağınız türde bir Türkçe bilgi yarışması oyunu Bilgi Maratonu - Dünya Turu. Soruları yanıtlarken aynı zamanda ülkeleri geziyor, ülkeler hakkında ilginç bilgiler elde ediyorsunuz. Öğretici yanı da olan bilgi yarışması oyununda bilen ilerliyor ancak yanlış yanıtlayan da hemen oyuna veda etmiyor. Evet, genel kültürden spora, dizi / filmden müziğe bilgimizi sınayan bu oyunda yanlış cevapladığımız soruda altınlarımızı harcayarak veya reklam videolarını izleyerek kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Ayrıca çift cevap jokerimiz de bulunmakta. Bu arada saniyelerle yarışıyoruz.