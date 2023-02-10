Yakınların Sağlık Durumunu Öğrenme (e-Nabız)

Yakınların sağlık durumunu öğrenme noktasında vatandaşlara kolaylık sağlanması amacı ile e-Nabız üzerinden birinci ve ikinci dereceden yakınlar hakkında bilgi edinme imkânı tanınmaya başlandı. Vatandaşlar artık deprem bölgesinde bulunan akrabalarının sağlık yönünden ne durumda olduğunu e-Nabız üzerinden görüntüleyebilir.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan imkândan nasıl yararlanacağını bilmeyenler için sadece birkaç basit adım içeren rehber hazırladık. Aşağıda yer alan adımları izleyerek siz de birinci ve ikinci dereceden akrabalarınızın son durumunu doğrudan görebilirsiniz.

Yakınların Sağlık Durumunu Öğrenme Adımları

e-Nabız'ın sayfasına gidin.

T.C. kimlik numarası ve şifrenizi gerekli kısımlara girerek "Giriş" butonuna basın.

e-Nabız hesabınız yoksa e-Devlet veya e-İmza ile giriş yapma seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

"Doğal Afet Bilgilendirme" kısmına tıklayın.

"Okudum, anladım" butonuna basın.

Bu bölümden birinci ve ikinci derecedeki yakınlarınızın durumunu öğrenebilirsiniz.

Vatandaşlara tanınan imkânı değerlendirmek isteyenlere yönelik yapılan açıklamada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta bulunuyor. Yakınlarınızın sağlık durumu hakkında bilgilenmenizi sağlayan bilgilerin yüzde 100 doğru olduğu söylenemez.

Bu bilgilerin sağlık personellerinin ve vatandaşların seferber olduğu zorlu süreçte bilgi akışını sürdürmek için paylaşıldığı ifade ediliyor. Kesin bir bilgi edinmek için yakınların sağlık durumuna ilişkin bilgileri sağlık kuruluşlarından teyit edilmesi isteniyor.

Vatandaşlar, deprem sonrasında deprem bölgesindeki yakınların sağlık durumunu öğrenmek için telefonuna yöneliyor. Yakınından herhangi bir bilgi alamayanlar doğal olarak inanılmaz derecede endişeleniyor.

Bilgi akışının faydaları tam da böyle zamanlarda görülüyor. Vatandaşların psikolojik yönden yıpranmaması için bilgi akışının kesilmemesi gerekiyor. Aksine, insanlara mümkün olduğunca daha fazla bilgi sağlanmasına ihtiyaç duyuluyor.

e-Nabız sayesinde ise deprem bölgesindeki kişilerin sağlık durumunu hızlı bir şekilde öğrenme ve durumu sağlık kuruluşundan teyit etme olanağına sahip olunuyor. Bu da yakınlarının bir daha asla geri dönmeyeceği korkusundan meydana gelen olumsuz düşünceleri biraz da olsa azaltıyor.

Siz de akrabalarınızın son durumu hakkında bilgi sahibi olmak için e-Nabız'a gidebilir ve "Doğal Afet Bilgilendirme" kısmından birinci ve ikinci dereceden yakınlarınızın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu yazıda deprem bölgesinde yer alan yakınların sağlık durumunun e-Nabız sistemi üzerinden nasıl öğrenileceğini açıkladık. Ayrıca doğal afet durumunda büyük bir öneme sahip olan AFAD Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır sorularını cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.