iPhone 11 Ödüllü Fotoğraf Yarışması Başladı

Android ve iOS kullanıcılarının sorunlarına çözüm getiren en iyi uygulamalardan dr.fone’un geliştiricileri Wondershare, harika bir fotoğraf yarışması başlattı. iPhone 11 ödüllü yarışmanın katılım şartları haberimizde.

Veri yedekleme ve kurtarma, telefon kilidini kaldırma, onarım, sosyal medya uygulamaları yedekleme ve geri yükleme gibi mobil cihaz kullanıcılarının çeşitli isteklerini karşılayan, dünyanın dört bir yanından 50 milyonun üzerinde kullanıcısı olan bir numaralı yazılım dr.fone’un geliştiricileri Wondershare, tüm kullanıcıları heyecanlandıracak bir yarışma ile karşımızda. Mobil fotoğrafçılık ile amatör veya profesyonel ilgilenen herkesin katılabileceği fotoğraf yarışmasının kuralları oldukça basit. Tek yapılması gereken drfone10 karakterleriyle yazılmış herhangi bir şey yaratıp fotoğrafını çekmek ve Facebook’ta paylaşmak. Fotoğrafınıza #drfone10 ve @drfonetoolkit etiketlerini eklemeyi unutmayın.

21 kazananı olacak fotoğraf yarışmasının birincisi tanıtımına sayılı günler kalan yeni iPhone; iPhone 11'in sahibi olacak. Diğer 20 kişiye de 139.95 dolar değerinde dr.fone - Full Toolkit lisansı dağıtılacak. Kazananlar 27 Eylül’de, hem Dr.fone Facebook hayran sayfasında hem de web site üzerinden (yarışma sayfasında) duyurulacak. Kazananlar random yani rastgele seçilecek. Kazananlar girişte kullandıkları Facebook hesapları aracılığıyla bilgilendirilecek; bildirime beş iş günü içinde yanıt vermeyen kişiler diskalifiye edilecek.

iPhone 11 ödüllü fotoğraf yarışmasının şartları:

#drfone10 fotoğraf yarışması uluslararası tüm insanlara açıktır.

Birden fazla kez katılabilirsiniz.

Gönderilen fotoğraf “#drfone10” karakterlerini içermelidir.

Katılımcılar Facebook gönderilerinde #drfone10 ve @drfonetoolkit etiketlerini kullanmak zorundadır.

dr.fone hakkındaki düşüncelerinizi bir iki cümleyle paylaşmalısınız.

Gönderilen fotoğraf katılımcının kendisi tarafından oluşturulmuş olmalıdır ve diğer kişilerin fotoğraflarını izinsiz yeniden kullananlar yarışmaya katılamaz.

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