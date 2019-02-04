Mobilden Para Kazanabileceğiniz En İyi Bilgi Yarışması Uygulamaları

Televizyonlarda keyifle seyrettiğimiz bilgi yarışmaları, artık mobil platformlardan da kazandırma şansı sunuyor. Popüler olarak kullanılan ve kullanıcılarına gerçek para kazanma şansı sunan bilgi yarışmaları hoşunuza gidiyorsa, bu içerikte mobilden para kazanabileceğiniz en iyi bilgi yarışması uygulamalarına göz atabilirsiniz.

Hadi

Farklı formattaki yarışmalarıyla en popüler canlı bilgi yarışması uygulamaları ndan biri olan Hadi, her gün farklı saatlerde yarışma imkanı sunuyor. Spor gecesi, film gecesi, resimli yarışma, magazin ve zor hadi gibi formatlarda para kazandıran Hadi uygulamasında, her yarışma öncesi ipuçları ve joker kodları dağıtılıyor. Böylece sorulan 12 sorudan 2 tanesini kesinleştirebiliyorsunuz.

Oyna Kazan

Onedio tarafından geliştirilen ve İbrahim Selim’in sunumuyla mobilden para kazanma imkanı sunan Oyna Kazan uygulamasında diğer uygulamaların aksine, yarışma 1 kişi kalana kadar devam ediyor ve son kişi tüm ödülün sahibi oluyor. Kazandıran sorular bölümünde herkesin kazanmasına imkan veriliyor ve ödüller de doğru yanıtlar ile birlikte artmaya devam ediyor. Ekstra can, çift cevap ve yanlış cevap eleme gibi farklı joker seçenekleri de sunan Oyna Kazan uygulaması denemeye değer diyebilirim.

Türkiye Yarışta

Hadi uygulamasının popüler olmaya başladığı zamanlarda yayına başlayan Türkiye Yarışta, her gün kullanıcılarına para kazanma imkanı sunuyor. Yarışma saatlerini önceden haber veren uygulamanın sosyal medya hesabını takip ederek günün yarışmasındaki ipucu sorusunu görebilirsiniz. Zaman zaman joker kodları da dağıtan Türkiye Yarışta uygulamasını da bilginizi sınamak ve para kazanmak için kullanabilirsiniz.

QUE

Kullanıcılarına gerçek para kazandıran bir başka uygulama olan QUE, yeni başlayan ve geliştirilmeye devam eden bilgi yarışmalarından biri. Toplamda 10 soru sorulan ve tüm sorulara doğru yanıt veren kullanıcılara ödülü paylaştıran QUE uygulamasına arkadaşlarınızı davet ederek ekstra can kazanabilirsiniz.

Herkes Kazanır

Herkes Kazanır uygulaması, televizyon programı olarak başlayan ve sonrasında mobilden devam eden bir bilgi yarışması olarak karşımıza çıkıyor. Diğer uygulamalar gibi herhangi bir sunucusu olmayan uygulamada, yarışma saati geldiğinde kayıt yaptırarak sorulan sorulara 13 saniyede cevap vermeye çalışabilirsiniz. Yarışmada kazandığınız puanları Qapel’e dönüştüren ve bunu da Fastpay hesabınıza yansıtan uygulama da popüler olarak kullanılan yarışmalardan biri.