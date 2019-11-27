Hayalinizdeki şehri inşa ederek dev bir çiftlik kuracağınız ve çeşitli alanlarda üretim yaparak para kazanacağınız Brownies, simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çiftliğinizde çeşitli hayvanları besleyerek et ve sütlerinden yararlanmak ve farklı tarım ürünleri üreterek ekonomik dengeyi sağlamaktır.

Çiftliğinizdeki üretimi sürdürebilir kılmanız için cadıların ve vahşi hayvanların saldırılarına karşı tedbirli olmalısınız. Bir anda gelen saldırılardan çiftliğinizi korumak için her türlü önlemi almalı ve çeşitli aletlerden yararlanarak onları uzaklaştırmalısınız.

Aksi halde tüm ürünlerinizi talan ederler ve sizi büyük bir zarara uğratırlar. 50’den fazla zorlu seviye ve birbirinden eğlenceli onlarca görev ile sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız Brownies, farklı konusu ile dikkat çeken kaliteli bir yapımdır.