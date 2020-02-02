Küçük sevimli bir adada taş üretimi işine atılarak milyarlarla lira kazanabileceğiniz ve onlarca işçiyi kendinize köle edeceğiniz Bud Farm: Idle Tycoon, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve stres giderici özelliği ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, Kuzeybatı Pasifikte küçük bir adaya yerleşerek taş madenleri inşa etmek ve onlarca işçiden oluşan kalabalık bir köle grubunu yöneterek sürekli nakit akışı sağlamaktır.

Taş üretimindeki başarınızı tüm dünyaya yayarak milyarder olmak için mücadele edecek ve sayısız taş madeni inşa ederek kazancınızı her geçen gün daha da artıracaksınız.

Adadaki birkaç taş madeniyle başlayarak sürekli büyüyecek ve dünyanın her bölgesinde taş ocakları olan zengin bir iş adamı olacaksınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Bud Farm: Idle Tycoon, sürükleyici bir para kazanma oyunudur.