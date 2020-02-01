Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız CocoPPa Dolls, birbirinden güzel onlarca mankene dilediğiniz kıyafeti giydirerek saç ve makyajını yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve hayal gücünüzü kullanarak tasarlayabileceğiniz şık kıyafetleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, avatarınızı seçerek ona uygun bir kıyafet oluşturmak ve makyajını yaparak modelinizle birlikte güzellik yarışmalarına katılmaktır.

Kendi zevkinize uygun kıyafetler dikerek modelinize giydirebilir ve çeşitli aksesuarlar kullanarak şık bir görünüm kazandırabilirsiniz. Tasarladığınız kıyafetlere uygun mankenlerle çalışarak yarışmalarını kazanma şansınızı artırabilir ve dünyanın en güzel modelini oluşturabilirsiniz.

Oyunu birkaç farklı modda oynayabilir ve dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Eşsiz görünüme sahip yüzlerce kostüm ve birbirinden güzel onlarca model ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin erişimine açılan CocoPPa Dolls, kendi tasarladığınız kıyafetleri mankenlere giydirerek eşsiz modeller oluşturacağınız sürükleyici bir moda oyunudur.