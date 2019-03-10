Mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Cookie Swirl World, sevimli karakterler ile çeşitli maceralara atılabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı görevleri üstlenerek başarıyla tamamlamak ve çeşitli aktiviteler yaparak puanlar toplamaktır. Fırında birbirinden lezzetli pizzalar pişirebilir, pastanede onlarca farklı pasta tasarlayabilir, hastanede çalışarak sevimli hayvanları tedavi edebilir, alışveriş merkezlerinde gezerek yiyecek, giyecek, oyuncak gibi çeşitli ürünler satın alabilirsiniz.

Oyunda birbirinden sevimli onlarca farklı karakter ve maceraya doyabileceğiniz birçok bölüm yer almaktadır. Üstlendiğiniz görevleri tek tek yerine getirmeli ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da sorun yaşamadan indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Cookie Swirl World, yüz binden fazla oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyundur. Her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran bu oyun ile sizde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.