World of Trucks Nedir? ETS ve ATS ile Nasıl Bağlanır?

Euro Truck Simulator 2 (ETS2) ve American Truck Simulator, tüm Dünya çapında oynanan ve kendine has, özel bir kitlesi olan oyunlardır. Euro Truck Simulator 2’nin yeni fiyatı oyuncuları bir hayli üzse de hala binlerce kişi tarafından oynanmaya devam eden bir oyun. Özellikle bizim ülkemizde bu oyunlar gerçekten ayrı bir sevgi ve ilgi görüyor. Bu sevgi tahmin ettiğinizden çok daha öte. İnsanlar Euro Truck Simulator 2 ya da American Truck Simulator için özel sistemler diziyorlarlar ve simülasyon tecrübesini sonuna kadar yaşayabilmek için çok farklı yöntemlere başvuruyorlar. Oyunu oynarken dinlenecek şarkılardan tutun da çoklu monitör kullanmak ve direksiyon takımı özelleştirmesine kadar pek çok değişiklik bu oyunların kitleleri tarafından özenle yapılıyor. Bu oyunlara hakim olan kişiler ise World of Trucks isimli bir platformla da karşılaşmış olabilirler. Biz de bu yazımızda size biraz World of Trucks’tan bahsedeceğiz. ETS / ATS oyuncuları için oldukça önemli olan World of Trucks bakalım sizlere nasıl bir oyun tecrübesi sunacak?

World of Trucks Nedir

World of Trucks, Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator için geliştirilmiş bir online moddur. ETS ve ATS’nin yapımcısı olan firma SCS Software, bu iki oyun için de resmi bir çoklu oyuncu oyun modunu oluşturmadı. Özünde tek kişilik bir tecrübe vadeden bu oyun oyuncular tarafından oldukça beğenildi ve daha uzun süre oynamak istedi ki oyuncu toplulukları bugüne kadar birçok farklı multiplayer modu çıkardı. Bunların en büyüğü ve sağlamı hiç şüphesiz World of Trucks oldu.

World of Trucks Nasıl Kurulur

World of Trucks’a kayıt olma ekranına gidin.

Oyunu eğer Steam üzerinden oynuyorsanız “New Steam User Registration” seçeneğini seçin. Eğer oyunların ürün anahtarı ile kayıt olacaksanız Retail Product Key Registration seçeneğine tıklayın. Kayıt olma işleminize başlayın.

İstenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Her şey bu kadar basit.



World of Trucks’a kayıt olduktan sonra Euro Truck Simulator 2 ya da American Truck Simulator’ü bu platforma bağlamanız gerekmektedir. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de oyunlarınızı World of Trucks’a bağlayabilirsiniz.

World of Trucks ETS ve ATS'ye nasıl bağlanır?

ETS veya ATS’yi açın.

Profil sayfanızı açın.

“Connect Profile to the World of Trucks” yazısına tıklayın.

World of Trucks hesap bilgilerinizi ilgili alana girin ve onaylayın.

Hesabınız World of Trucks’a bağlanmış olacak.

World of Trucks ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı.