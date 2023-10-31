World of Warships Blitz Reedem Kodları - 2023

World of Warships Blitz, Wargaming’in hem geliştirdiği hem de yayınladığı ücretsiz mobil aksiyon oyunu olarak biliniyor. World of Warships Blitz, deniz savaş oyunudur. II. Dünya Savaşı içerikli oyun, oyunculara çeşitli modlar sunuyor.

Oyuncular, Al kontrollü düşmanlarla ve diğer oyuncularla savaşıyor. Ayrıca özel etkinliklere katılma şansı elde edilebiliyor. Oyun içerisinde oyunculara farklı ödüller sunuluyor. Oyuncular kodlar sayesinde çeşitli ödüller kazanıyor.

World of Warships Blitz Reedem Kodları

World of Warships Blitz oyununda şu an aktif olan Reedem kodları şöyle sıralayabiliriz:

RU- KR4I4WZAIHE

G24HHBMWOWS7S

AS- KNLQ2IRANTY

1281DVDMG2

G24HHBMWOWS7S

SCOTCHWOODCOCK

NA- KGCBWZJQTCI

EU- KEHCQDLAIBL

CHIPOLANTERN

SCOTCHWOODCOCK

MDYKWPDZYUFTIHIU

WOWSOGHOGHGIFT

Biten Reedem kodları:

AS-K2U63AKILCF

AS-KWNJMZFIWVJ

RU-K7OJVTKYHIE

EU- KJBDBK6INVK

EU-KTSA6TKIXML

EE-K4666MAIEJC

NA- KSEQADSQFEW

RU: KJKGWV7QAET

RU: K4753WRAEKD

AS: KQAB3QCQQIQ

NA: KR7SH7BIEQH

EU: KJD5KOWINXM

AS: K2HAYY7ALPS

NA: KO7T6Z4ABQE

NA: K3YZWSAAZYK

EU: K4UEANEQROH

EU: K3FW6UHQQZR

World of Warships Blitz Reedem Kodlarını Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

World of Warships Blitz oyunuyla sunulan Reedem kodları sadece bir süre geçerli oluyor. Kod kullanımı öncesinde mutlaka son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gerekiyor. Reedem kodları yalnızca bir kez kullanılabiliyor.

Kod kullanılmadan evvel iki kez kontrol edilmelidir. Bu kodlar yalnızca belirli bölgelerde geçerlidir. Bundan dolayı kodları kullanmadan evvel mutlaka geçerlilik bölgeleri kontrol edilmelidir.

World of Warships Blitz Reedem Kodları Nasıl Kullanılır?

Popüler bu çevrimiçi oyunun reem kodları şu şekilde kullanılıyor:

Ekranın solunda konumlanan profil simgesi altındaki “Ayarlar” alanına girilir.

“Diğer” sekmesi açılarak “Kullan” butonunun olduğu “Kod Kullan” metni üzerine basılır.

Kod yazılarak daha sonra “Al” seçeneği üzerine tıklanır.

Eğer yukarıdaki işlemlerin ardından girilen kodlar geçerliyse ödüllerde otomatikman envantere eklenecek.

World of Warships Blitz oyununda oyuncular birbirleriyle eşleşerek takım oluşturur. Oyunda düşman gemilerinin yok edilmesi amaçlanmaktadır.

Reedem kodları sayesinde oyun daha da eğlenceli hale gelmektedir. World of Warships Blitz kod 2023, süresi dolmadan kullanılması gereken kodlardan oluşuyor.