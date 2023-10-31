World of Warships Blitz Reedem Kodları - 2023
Popüler online oyunlar arasında yer alan World of Warships Blitz'in Reedem kodlarını sizler için listeledik. 2023 yılı için geçerli olan kodların tamamı burada!
World of Warships Blitz, Wargaming’in hem geliştirdiği hem de yayınladığı ücretsiz mobil aksiyon oyunu olarak biliniyor. World of Warships Blitz, deniz savaş oyunudur. II. Dünya Savaşı içerikli oyun, oyunculara çeşitli modlar sunuyor.
Oyuncular, Al kontrollü düşmanlarla ve diğer oyuncularla savaşıyor. Ayrıca özel etkinliklere katılma şansı elde edilebiliyor. Oyun içerisinde oyunculara farklı ödüller sunuluyor. Oyuncular kodlar sayesinde çeşitli ödüller kazanıyor.
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World of Warships Blitz Reedem Kodları
World of Warships Blitz oyununda şu an aktif olan Reedem kodları şöyle sıralayabiliriz:
- RU- KR4I4WZAIHE
- G24HHBMWOWS7S
- AS- KNLQ2IRANTY
- 1281DVDMG2
- G24HHBMWOWS7S
- SCOTCHWOODCOCK
- NA- KGCBWZJQTCI
- EU- KEHCQDLAIBL
- CHIPOLANTERN
- SCOTCHWOODCOCK
- MDYKWPDZYUFTIHIU
- WOWSOGHOGHGIFT
Biten Reedem kodları:
- AS-K2U63AKILCF
- AS-KWNJMZFIWVJ
- RU-K7OJVTKYHIE
- EU- KJBDBK6INVK
- EU-KTSA6TKIXML
- EE-K4666MAIEJC
- NA- KSEQADSQFEW
- RU: KJKGWV7QAET
- RU: K4753WRAEKD
- AS: KQAB3QCQQIQ
- NA: KR7SH7BIEQH
- EU: KJD5KOWINXM
- AS: K2HAYY7ALPS
- NA: KO7T6Z4ABQE
- NA: K3YZWSAAZYK
- EU: K4UEANEQROH
- EU: K3FW6UHQQZR
World of Warships Blitz Reedem Kodlarını Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
World of Warships Blitz oyunuyla sunulan Reedem kodları sadece bir süre geçerli oluyor. Kod kullanımı öncesinde mutlaka son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gerekiyor. Reedem kodları yalnızca bir kez kullanılabiliyor.
Kod kullanılmadan evvel iki kez kontrol edilmelidir. Bu kodlar yalnızca belirli bölgelerde geçerlidir. Bundan dolayı kodları kullanmadan evvel mutlaka geçerlilik bölgeleri kontrol edilmelidir.
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World of Warships Blitz Reedem Kodları Nasıl Kullanılır?
Popüler bu çevrimiçi oyunun reem kodları şu şekilde kullanılıyor:
- Ekranın solunda konumlanan profil simgesi altındaki “Ayarlar” alanına girilir.
- “Diğer” sekmesi açılarak “Kullan” butonunun olduğu “Kod Kullan” metni üzerine basılır.
- Kod yazılarak daha sonra “Al” seçeneği üzerine tıklanır.
Eğer yukarıdaki işlemlerin ardından girilen kodlar geçerliyse ödüllerde otomatikman envantere eklenecek.
World of Warships Blitz oyununda oyuncular birbirleriyle eşleşerek takım oluşturur. Oyunda düşman gemilerinin yok edilmesi amaçlanmaktadır.
Reedem kodları sayesinde oyun daha da eğlenceli hale gelmektedir. World of Warships Blitz kod 2023, süresi dolmadan kullanılması gereken kodlardan oluşuyor.
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