Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Cooking Hot, kendi restoranınızı kurarak yüzlerce müşteriye hizmet edebileceğiniz ve yeni lezzetler keşfederek ünlü bir şef olabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, büyük bir restoran inşa ederek mutfağında aşçılık yapmak ve yeni yemek tarifleri bularak müşterilerin ilgisini çekmektir. Onlarca farklı yiyecek ve içecek türü üreterek hünerlerinizi sergileyebilir ve restoranınıza gelen tüm insanları mutlu edebilirsiniz. Lezzetli yiyecekler imal ederek bol miktarda para kazanabilirsiniz. Bu sayede daha fazla restoran açabilir ve dünyaca ünlü bir aşçı olabilirsiniz. Kazandığınız paraları kullanarak mutfağınız için yeni eşyalar ve gıda ürünleri satın alabilirsiniz.

Restoranınızda pizza, hamburger, patates kızartması, dondurmalı pasta, soğuk içecekler ve kahve gibi onlarca lezzetli yiyecek ve içecek ürünü yer almaktadır.

Milyonlarca oyun tutkunu tarafından oynanan ve ücretsiz olarak sunulan Cooking Hot, eğlenceli anlar geçirebileceğiniz ve stres giderebileceğiniz eşsiz bir aşçılık oyundur.