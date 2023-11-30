32 MP Ön Kameralı Infinix Hot 40i Özellikleri ve Fiyatı

32 MP ön kamerası ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Infinix Hot 40i 2023 yılında tercih edebileceğiniz, nispeten ekonomik akıllı telefon modelleri arasında zirveye oynuyor.

Markanın lansman günü gelmeden satışa sunduğu Hot 40i’nin sahip olduğu diğer özellikler ve fiyatı merak ediliyor. Bu yazımızda kullanışlı kamera ve ekran özelliklerine sahip, fiyat / performans ürünü diyebileceğimiz Infinix Hot 40i ile ilgili bilmeniz gerekenleri kaleme alıyoruz.

İşte, cihazın öne çıkan özellikleri ve satış fiyatı!

Infinix Hot 40i Özellikleri

Infinix Hot 40 serisinde üç farklı model bulunuyor. Hot 40, Hot 40i ve Hot 40 Pro isimli üç model için lansman tarihi 9 Aralık 2023 olarak belirtildi.

Bu tarih gelmeden satışa çıkardığı Hot 40i modeli ise uygun fiyatlı bir alternatif olduğu için kullanıcıların ilgisini çekti.

Resmi olarak satışı başlayan cihazın teknik özelliklerine gelin yakından bakalım:

Ekran Boyutu: 6.56 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: HD+ 720 x 1612 px

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

Piksel Yoğunluğu: 269 PPI

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 18 W

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 4 / 8 GB

Dahili Depolama: 128 / 256 GB

Arka Kamera:50 MP ana kamera + İkincil kamera (AI Lens)

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 13

Infinix Hot 40i Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan cihaz şu an Türkiye’de aktif olarak satışa sunulmuş durumda değil. Yurt dışındaki fiyatları ise cihazın RAM ve dahili hafıza kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.

RAM seçenekleri 4 ve 8 GB olarak birbirinden ayrılıyor. Dahili hafızada ise 128 / 256 GB seçenekleri mevcut. Bu özelliklerin kombinasyonlarına göre cihaz fiyatlarında da farklılıklar görülüyor.

Yurtdışı için güncel fiyatlara baktığımızda 4 GB RAM - 128 GB dahili hafıza olan ürünün fiyatı 100 dolar olarak belirtiliyor. Bu da yaklaşık 2.890 TL’ye denk geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza olan model ise 125 dolardan satışa sunuluyor. Bu da yaklaşık 3.610 TL oluyor.