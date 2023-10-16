Infinix Hot 30i Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasında pazar payını artırmaya çalışan Infinix, 27 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiği bir lansmanda Hot 30i modelini tanıttı. Orta segmentli Infinix Hot 30i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Biz de yazımızda model yelpazesini genişleten teknoloji şirketinin Hot 30i modelinin özelliklerini bir araya getirdik.

Infinix Hot 30i Özellikleri

Ekran: Yüksek seviyede 500 nit parlaklık, 6.6 inç HD+ IPS LCD, 90 Hz yenileme hızı

Depolama: 128 GB dahili depolama

İşletim sistemi: Android 12 tabanlı XOS 12

İşlemci: MediaTek Helio G37

RAM: 8 GB RAM - 16 GB sanal RAM

Batarya: 5000 mAh - 10W Kablolu şarj

Ön kamera video: 1080p@30 FPS

Ön kamera: 5 MP

Arka kamera video: 1080p@30 FPS

Arka kamera: Ana Kamera (50 MP,f/1.8, PDAF), İkincil kamera - 2 MP

Infinix Hot 30i; 6.6 inç boyutlu, 720 x 1612 piksel çözünürlüklü HD+ IPS LCD ekrandan oluşuyor. Cihazın ekranı, 90 Hz yenileme hızını destekliyor.

Ayrıca ekran, en yüksek düzeyde 500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, 267 ppi piksel yoğunluğundadır. Cihazın ekran paneli, Panda Glass sistemiyle korunuyor.

Telefon gücünü MediaTek Helio G37 işlemciden temin ediyor. Cihazın yonga seti, sekiz çekirdekten oluşuyor. Bu çekirdekler; dört adet 1.8 GHz hızında Cortex A53 ve dört adet 2.3 GHz hızında Cortex A53’tür. Cihazın aynı zamanda işlemcisinin dahili grafik arabirimiyse Mali-G57’dir.

Cihaz, 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahiptir. Cihazın bu bataryası, USB Type-C uçlu kablosuyla 10W şarj dolduruyor.

Kutusundan Android 12 tabanlı XOS 12 işletim sistemli olarak çıkan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama şeklinde kullanıcılarına sunuluyor. Ayrıca 16 GB’a kadar da sanal RAM desteği sunuyor. Bunun yanı sıra 512 GB’a kadar MicroSD kar desteği vardır.

Cihazın arkasında iki adet kamera yer alıyor. Bu kameralar yapay zeka ile destekleniyor. Telefonun arkasındaki yapay zeka destekli birincil kamera 50 MP, ikincil kameraysa 2 MP çözünürlüğünde.

Cihazın ön kısmında 5 MP öz çekim kamerası bulunuyor. Infinix Hot 30i’nin arka ve ön kamerası, 1080p çözünürlüklü 30 FPS video çekimi gerçekleştiriyor.

Infinix Hot 30i Fiyatı

Bluetooth, 4G, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi ve USB Type-C bağlantı seçeneklerine sahip olan cihaz, 164 mm yükseklikte tasarlanmıştır. 191 gram ağırlığındaki telefon kullanıcılarının karşısına; kadife çiçeği, siyah, elmas beyazı ve buzul mavi renk seçenekleriyle çıkıyor.

Telefonun fiyatı ise 7.499 TL’dir.

Sıkça Sorulan Sorular

Infinix Hot 30i ile ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Infinix Hangi Markaya Ait?

Hong Kong merkezli Infinix, Transsion Holding çatısı altında yer alıyor.

2. Tecno ve Infinix Aynı mı?

Tecno ve Infinix, aynı marka değildir. Her ikisi de Transsion Holding bünyesindeki mobil telefon markalarıdır.

3. Infinix Hot 30i Ne Zaman Çıktı?

Cihaz, 27 Mart 2023’te piyasaya çıktı.