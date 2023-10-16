Infinix Hot 30i Özellikleri ve Fiyatı
Akıllı telefon sektöründe yerini sağlamlaştırmak isteyen Infinix, 2023'te Hot 30i modelini piyasaya sundu. Gelin, cihazın özelliklerine ve fiyatına bakalım!
Akıllı telefon dünyasında pazar payını artırmaya çalışan Infinix, 27 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiği bir lansmanda Hot 30i modelini tanıttı. Orta segmentli Infinix Hot 30i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Biz de yazımızda model yelpazesini genişleten teknoloji şirketinin Hot 30i modelinin özelliklerini bir araya getirdik.
Infinix Zero 30 5G Özellikleri ve Fiyatı
Şık bir görünüme sahip olan Infinix Zero 30 5G, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Infinix marka akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde fiyat performans konusunda öne çıkan Zero 30 5G ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.
Infinix Hot 30i Özellikleri
- Ekran: Yüksek seviyede 500 nit parlaklık, 6.6 inç HD+ IPS LCD, 90 Hz yenileme hızı
- Depolama: 128 GB dahili depolama
- İşletim sistemi: Android 12 tabanlı XOS 12
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- RAM: 8 GB RAM - 16 GB sanal RAM
- Batarya: 5000 mAh - 10W Kablolu şarj
- Ön kamera video: 1080p@30 FPS
- Ön kamera: 5 MP
- Arka kamera video: 1080p@30 FPS
- Arka kamera: Ana Kamera (50 MP,f/1.8, PDAF), İkincil kamera - 2 MP
Infinix Hot 30i; 6.6 inç boyutlu, 720 x 1612 piksel çözünürlüklü HD+ IPS LCD ekrandan oluşuyor. Cihazın ekranı, 90 Hz yenileme hızını destekliyor.
Ayrıca ekran, en yüksek düzeyde 500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, 267 ppi piksel yoğunluğundadır. Cihazın ekran paneli, Panda Glass sistemiyle korunuyor.
Telefon gücünü MediaTek Helio G37 işlemciden temin ediyor. Cihazın yonga seti, sekiz çekirdekten oluşuyor. Bu çekirdekler; dört adet 1.8 GHz hızında Cortex A53 ve dört adet 2.3 GHz hızında Cortex A53’tür. Cihazın aynı zamanda işlemcisinin dahili grafik arabirimiyse Mali-G57’dir.
Cihaz, 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahiptir. Cihazın bu bataryası, USB Type-C uçlu kablosuyla 10W şarj dolduruyor.
Kutusundan Android 12 tabanlı XOS 12 işletim sistemli olarak çıkan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama şeklinde kullanıcılarına sunuluyor. Ayrıca 16 GB’a kadar da sanal RAM desteği sunuyor. Bunun yanı sıra 512 GB’a kadar MicroSD kar desteği vardır.
Cihazın arkasında iki adet kamera yer alıyor. Bu kameralar yapay zeka ile destekleniyor. Telefonun arkasındaki yapay zeka destekli birincil kamera 50 MP, ikincil kameraysa 2 MP çözünürlüğünde.
Cihazın ön kısmında 5 MP öz çekim kamerası bulunuyor. Infinix Hot 30i’nin arka ve ön kamerası, 1080p çözünürlüklü 30 FPS video çekimi gerçekleştiriyor.
Infinix Hot 30i Fiyatı
Bluetooth, 4G, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi ve USB Type-C bağlantı seçeneklerine sahip olan cihaz, 164 mm yükseklikte tasarlanmıştır. 191 gram ağırlığındaki telefon kullanıcılarının karşısına; kadife çiçeği, siyah, elmas beyazı ve buzul mavi renk seçenekleriyle çıkıyor.
Telefonun fiyatı ise 7.499 TL’dir.
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Sıkça Sorulan Sorular
Infinix Hot 30i ile ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Infinix Hangi Markaya Ait?
Hong Kong merkezli Infinix, Transsion Holding çatısı altında yer alıyor.
2. Tecno ve Infinix Aynı mı?
Tecno ve Infinix, aynı marka değildir. Her ikisi de Transsion Holding bünyesindeki mobil telefon markalarıdır.
3. Infinix Hot 30i Ne Zaman Çıktı?
Cihaz, 27 Mart 2023’te piyasaya çıktı.
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