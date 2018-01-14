Crush Escape, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda engellerin üstesinden geliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan Crush Escape, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil oyundur. Son derece basit kontrolleriyle dikkat çeken oyunda keyifli bir oyun deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Zorlu bölümleri ve seviyeleriyle de dikkat çeken oyunda reflekslerinizi sınıyor ve yeteneklerinizi açığa çıkarıyorsunuz. Basit ve keyifli bir oyun arayışı olanların mutlaka denemesi gereken Crush Escape'da engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Son derece dikkatli ilerlemeniz gereken oyunda işiniz de bir hayli zor. Zamana karşı mücadele verdiğiniz Crush Escape oyununu mutlaka denemelisiniz. Renkli grafikleriyle de göze hoş gelen bir oyun olarak nitelendirebileceğim Crush Escape, sizleri bekliyor.

Crush Escape oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.