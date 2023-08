Battlestate Games tarafından geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan Escape From Tarkov, bizlere bambaşka bir FPS deneyimi sundu. Şu ana kadar geliştirilen en gerçekçi Aksiyon-Rol Yapma/Simülasyon oyunu olma niteliğini taşıyan bu yapım yıllar içerisinde kendi oyuncu kitlesini oluşturmayı başardı.

Çok farklı bir yapım olan Escape From Tarkov taklit edilmesi zor bir yapım. Hal böyle olduğundan ötürü piyasada pek fazla Escape From Tarkov benzeri oyunlar göremiyoruz. Ama merak etmeyin, Escape From Tarkov’a bazı yönlerden benzeyen oyunlar elbette var. Biz de bunları sizin için derledik ve bir liste haline getirdik. İşte günümüzde oynayabileceğiniz en iyi Escape From Tarkov benzeri oyunlar.

En İyi Escape From Tarkov Benzeri Oyunlar

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Listemizdeki en eski olan S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, Escape From Tarkov’un aksine tek kişilik bir oyun deneyimi vadediyor. Buna karşın S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat adeta Escape From Tarkov’un esin kaynağı konumunda. Öyle ki gerçekçilik, atmosfer ve renk olarak bu iki oyun birbirine çok benziyor. Escape From Tarkov’a bir şekilde ilgi duyuyorsanız S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat başta olmak üzere tüm Stalker oyunlarını tavsiye ediyoruz.

Six Days in Fallujah

2023’te erken erişim olarak piyasaya sürülen Six Days in Fallujah, taktiksel, gerçekçi bir FPS oyunudur. Gerçek bir hikayeye dayanan bu yapım 1968’den beri süregelen Irak savaşını konu alıyor. Tek kişilik bir oyun deneyimi sunan Six Days in Fallujah gerçekçilik bakımından Escape From Tarkov benzeri oyunlardan biri.

Hunt: Showdown

Listemizdeki en fantastik oyun olan Hunt: Showdown her ne kadar gerçek dışı öğeler içeriyor olsa da atmosfer ve taktik seven Escape From Tarkov oyuncularının ilgisini çekebilecek bir yapım.

Crytek’in 2019’da piyasaya çıkardığı bu oyun PvPvE tarzını benimsemiş nevi şahsına münhasır bir oyun. Escape From Tarkov benzeri oyunlar bulmak epey zor ancak Hunt: Showdown gibi farklı oyunlar ziyadesiyle Escape From Tarkov’u andırıyor.

Metro Exodus

Atmosfer ve dünya olarak belki de en iyi oyunlardan biri olan Metro Exodus tam da Escape From Tarkov oyuncularına hitap edebilecek bir yapım. Tek kişilik, hikayeli bir oyun arıyorsanız ve Escape From Tarkov’dan hoşlandıysanız tüm Metro oyunlarını tavsiye ederiz.

Ready or Not

Listemizdeki en gerçekçi oyunlardan biri olan Ready or Not, her Escape From Tarkov oyuncusunun deneyimlemesi gereken bir yapım. Taktiksel gerçekçiliğin üst düzeyde olduğu bu oyunu özellikle co-op olarak oynandığı zaman eşsiz bir deneyim sunuyor. Ekibiniz ile beraber çeşitli bölgelere sızdığınız, bölüm bazlı ilerlediğiniz bu oyun sahip olduğu özelliklerden ötürü Escape From Tarkov’a son derece benziyor.

PAYDAY 3

Yazımızın başında da dediğimiz gibi Escape From Tarkov benzeri oyunlar bulmak epey zor. Eğer Escape From Tarkov’un çevrimiçi yapısı size hoş geliyorsa PAYDAY 3’e muhakkak bir göz atmalısınız. Ekibiniz ile birlikte banka soyduğunuz bu oyun Escape From Tarkov kadar kompleks olmasa da sizlere mümkün olduğunca gerçeğe yakın bir tecrübe sunuyor.

Arma 3

Askeri gerçekçilik ve simülasyon denildiği zaman akıllara gelen ilk yapım hiç şüphesiz Arma 3 olacaktır. Pek çok açıdan Escape From Tarkov’a benzeyen Arma 3; taktiksel yapısı, simülasyona yakın bir tecrübe sunması ve çevrimiçi oynanabilmesinden ötürü en çok Escape From Tarkov’a benzeyen oyunlardan bir tanesi

Squad

Escape From Tarkov oyuncuları, 50 vs 50 kapışma ilginizi çeker mi? Squad son dönemde çıkmış en iyi askeri gerçekçilik temalı taktiksel FPS oyunlarından bir tanesidir. Kendine has bir kitle yaratmayı başarmış olan Squad’da iletişim ve takım çalışması esastır. Dümdüz adam öldürmekten çok daha ötesini vadeden Squad, Escape From Tarkov oyuncularının ilgisini çekebilecek bir yapım.

Escape From Tarkov benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç Escape From Tarkov oynadınız mı? Listemizde olması gerektiğini düşündüğünüz başka Escape From Tarkov benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.