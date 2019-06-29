Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Delicious World, dünyanın farklı bölgelerine yolculuk yaparak yeni yemek tarifleri öğrenebileceğiniz ve restoranınızda lezzetli yemekler pişirerek müşterilerinizin beğenisini kazanabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hayalinizdeki restoranı açarak mutfağında aşçılık yapmak ve birbirinden lezzetli yemekler yaparak satışa sunmaktır. Egzotik mekanlarda dolaşarak farklı tarifler öğrenebilir ve müşterilerinize yeni lezzetler tattırabilirsiniz. Özel yemekler pişirerek zengin bir menü hazırlayabilir ve olabildiğince fazla sipariş alarak bol miktarda kazanç sağlayabilirsiniz. Böylece mutfağınız için gerekli olan tüm malzemeleri satın alabilir ve daha fazla yemek çeşidi çıkartabilirsiniz.

Tokyo ve Paris gibi dünyaca ünlü şehirlere yolculuk yaparak daha önce hiç tatmadığınız yemekleri keşfedebilir ve menünüze ekleyebilirsiniz. Siparişleri zamanında servis ederek daha fazla müşteri kitlesine ulaşabilir ve yeni restoranlar açabilirsiniz.

Klasik oyunlar kategorisinde yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Delicious World, sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyundur.