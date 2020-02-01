Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Dream Girlfriend, anime hayranları için özel olarak tasarlanan ve eşsiz tasarımlara sahip onlarca karakterden oluşan sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici fizikleri ve göz kamaştıran güzellikleriyle dikkat çeken onlarca Japon anime karakterin ve sayısız kıyafetin yer aldığı bu oyunda yapmanız gereken, favori karakterinizi seçerek kendi tasarladığınız kostüm ve aksesuarları giydirmektir.

Oluşturduğunuz modellerle diyaloglar kurabilir ve onların isteği doğrultusunda tasarımlarınıza devam edebilirsiniz. 20 farklı kıyafet dolabını özelleştirebilir ve seviye atladıkça yeni kıyafetlerin kilidini açabilirsiniz. Seçtiğiniz karakter ile sürükleyici bir maceraya atılabilir ve çeşitli arkadaşlıklar kurarak hayatınıza farklı heyecanlar katabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla romantik anlar geçirebilir ve çeşitli moda etkinliklerine katılarak güzellik yarışmalarında boy gösterebilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağını eşsiz bir anime oyunu sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir kitle tarafından hayranlıkla oynanan Dream Girlfriend, ücretsiz olarak cihazınıza kuracağınız eğlenceli bir moda simülatörüdür.