WOMBO Dream Nedir? Nasıl Kullanılır?
Tek bir kelime ile saniyeler içerisinde görsel oluşturan WOMBO Dream nedir? İşte yapay zeka destekli profesyonel görsel oluşturma aracına dair detaylar!
WOMBO Dream, birkaç saniye içinde tek bir kelimeyi bile sanat eserine dönüştürüyor. Bu uygulama, kelimeleri makine öğrenimi destekli yapay zeka aracılığıyla dijital sanat eserlerine dönüştürüyor.
Sürükleyici ve soyut görseller oluşturulmasını sağlayan uygulamanın algoritmasında CLIP isimli açık kaynaklı sinir ağı kullanılıyor. OpenAl’in araştırma ekibinin tasarladığı bu ağ, kelime ve oluşturulan görselin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
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Meta, OpenAI’nin DALL-E modeline rakip olarak geliştirdiği yeni yapay zekâ destekli görsel oluşturma aracını kullanıma açtı. Ray-Ban Meta isimli akıllı gözlük ile entegre olarak çalışabilen bu uygulama firmanın Connect isimli etkinliğinde 2023 Kasım ayında tanıtılmıştı.
WOMBO Dream Nasıl Kullanılır?
WOMBO Dream kullanımı için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;
- İlk olarak hesap oluşturulmalı ya da anonim olarak aşağıdaki adımlar edilmeli,
- “Enter Prompt” alanına oluşturulmak istenen görsel, bir kelime ya da kelime grubuyla belirtilmeli,
- “Choose art style” kısmından bir stil seçilerek yapay zeka görseli isimlendirilir,
- “Create” butonuna tıklayarak görselin birkaç saniye içerisinde hazır olması sağlanır,
Yukarıda oluşturulmak istenen görselin belirtildiği kelime ve kelime grubunun İngilizce olarak belirtilmesi gerekiyor. Uygulama kullanıcıları, dilerse oluşan görseli sosyal medya platformlarında paylaşabilir ya da görseli cihazlarına indirebilirler.
Oluşturulan görselin orijinal kopyası da alınabiliyor. Bunun için “Baskı Satın Al” seçeneğine tıklanmalıdır. Görsel orijinal kopyası; birim başına maliyet, baskı boyutu ve stiline bağlı olarak 20-100 dolar arasında fiyatlandırılmıştır.
WOMBO Dream ile görseller sanat akımlarıyla oluşturulabilir. Uygulamanın görsel oluşturmak için sunduğu sanat akımlarını şöyle sıralayabiliriz;
- Vibrant
- Etching
- Synthwave
- Retro-Futurism
- Realistic
- Throwback
- Analogue
- No Style
- Gouache
- Etching
- Psychic
- HD
- Ukiyoe
- Fantasy Art
- Baroque
- Steampunk
- Rose Gold
- Mystical
- Wuhtercuhler
- Provenance
- Line-Art
- Paint
- HDR
- Comic
- Ghibli
- Polygon
- Dali
- Radioactive
- Psychedelic
- Ukiyoe
- Blacklight
WOMBO Dream Özellikleri
WOMBO Dream hem Android hem de iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama indirilmeden web sitesi üzerinden de kullanılabilir. Uygulama tarafından oluşturulan görseller gerçekçi değil fakat güçlü kompozisyonlardan oluşuyor.
Uygulama, görsel veri kümelerinden yararlanarak muhteşem görseller oluşturuyor. Manzara ve nesneleri tanımlayarak ortaya profesyonel görseller çıkartıyor. WOMBO Dream algoritması, görsellerdeki temaları ve desenlerden yola çıkarak kullanıcı isteklerine uygun olarak görseller oluşturuyor.
WOMBO Dream’ın kullanımı çok kolaydır. Basit arayüze sahip olan uygulama üzerinden oluşturulan görseller, NFT olarak satılabiliyor. Görseller oluşturulduktan sonra baskılarının NFT olarak basılması ve ağ üzerinde dağıtılması mümkündür.
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