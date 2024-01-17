WOMBO Dream Nedir? Nasıl Kullanılır?

WOMBO Dream, birkaç saniye içinde tek bir kelimeyi bile sanat eserine dönüştürüyor. Bu uygulama, kelimeleri makine öğrenimi destekli yapay zeka aracılığıyla dijital sanat eserlerine dönüştürüyor.

Sürükleyici ve soyut görseller oluşturulmasını sağlayan uygulamanın algoritmasında CLIP isimli açık kaynaklı sinir ağı kullanılıyor. OpenAl’in araştırma ekibinin tasarladığı bu ağ, kelime ve oluşturulan görselin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

WOMBO Dream Nasıl Kullanılır?

WOMBO Dream kullanımı için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak hesap oluşturulmalı ya da anonim olarak aşağıdaki adımlar edilmeli,

“Enter Prompt” alanına oluşturulmak istenen görsel, bir kelime ya da kelime grubuyla belirtilmeli,

“Choose art style” kısmından bir stil seçilerek yapay zeka görseli isimlendirilir,

“Create” butonuna tıklayarak görselin birkaç saniye içerisinde hazır olması sağlanır,

Yukarıda oluşturulmak istenen görselin belirtildiği kelime ve kelime grubunun İngilizce olarak belirtilmesi gerekiyor. Uygulama kullanıcıları, dilerse oluşan görseli sosyal medya platformlarında paylaşabilir ya da görseli cihazlarına indirebilirler.

Oluşturulan görselin orijinal kopyası da alınabiliyor. Bunun için “Baskı Satın Al” seçeneğine tıklanmalıdır. Görsel orijinal kopyası; birim başına maliyet, baskı boyutu ve stiline bağlı olarak 20-100 dolar arasında fiyatlandırılmıştır.

WOMBO Dream ile görseller sanat akımlarıyla oluşturulabilir. Uygulamanın görsel oluşturmak için sunduğu sanat akımlarını şöyle sıralayabiliriz;

Vibrant

Etching

Synthwave

Retro-Futurism

Realistic

Throwback

Analogue

No Style

Gouache

Etching

Psychic

HD

Ukiyoe

Fantasy Art

Baroque

Steampunk

Rose Gold

Mystical

Wuhtercuhler

Provenance

Line-Art

Paint

HDR

Comic

Ghibli

Polygon

Dali

Radioactive

Psychedelic

Ukiyoe

Blacklight

WOMBO Dream Özellikleri

WOMBO Dream hem Android hem de iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama indirilmeden web sitesi üzerinden de kullanılabilir. Uygulama tarafından oluşturulan görseller gerçekçi değil fakat güçlü kompozisyonlardan oluşuyor.

Uygulama, görsel veri kümelerinden yararlanarak muhteşem görseller oluşturuyor. Manzara ve nesneleri tanımlayarak ortaya profesyonel görseller çıkartıyor. WOMBO Dream algoritması, görsellerdeki temaları ve desenlerden yola çıkarak kullanıcı isteklerine uygun olarak görseller oluşturuyor.

WOMBO Dream’ın kullanımı çok kolaydır. Basit arayüze sahip olan uygulama üzerinden oluşturulan görseller, NFT olarak satılabiliyor. Görseller oluşturulduktan sonra baskılarının NFT olarak basılması ve ağ üzerinde dağıtılması mümkündür.