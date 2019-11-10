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Dream Home Match 4.5.20 (ios)
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  5. Dream Home Match - İOS İçin Klasik Oyunudur

Dream Home Match

4.5.20
ios
Dream Home Match
ÜCRETSİZ
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Evleri dekore edeceğiz.

Dream Home Match Ekran Görüntüleri - 1
Dream Home Match Ekran Görüntüleri - 2
Dream Home Match Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

1 milyondan fazla oyuncu tarafından Android ve iOS platformunda oynanan Dream Home Match, BinWang adlı geliştiricinin ikinci oyunu olma özelliği sahip.

İlk oyunu ile beğenileri toplayan BinWang ikinci oyunu ile de 1 milyondan fazla oyuncunun beğenisini kazandı. Hem Android hem de iOS platformunda klasik oyunlar arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olan Dream Home Match kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.

Oyun içerisinde bir çiftin evini dekore etmek için çaba sarfadeceğiz. Oyun içerisinde karşımıza çıkan bulmacaları 3’lü kombinasyonlar halinde yok edecek ve evi dekore etmeye çalışacağız.

Eğlence yüklü yapısı ile oyunculara keyifli anlar sunan Dream Home Match Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip.

Dream Home Match tamamen ücretsiz bir oynanış yapısına sahip.