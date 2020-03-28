Mobil macera oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam edilen Dungeon Survivor geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Dungeon Survivor karanlık atmosferi ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bünyesinde birbirinden farklı zindanlar bulunduran yapım 10 farklı haritası ile oyuncularına 500’den fazla benzersiz alan sunuyor.

Çok sayıda farklı tehlikenin yer aldığı yapım içerisinde çok sayıda farklı görev, sonsuz zindan, geniş bir içerik yapısı oyunculara sunuluyor. Taktik ve stratejinin ön plana çıktığı mobil macera oyunu içerisinde çok sayıda farklı seviye de yer alıyor.

Oyuncular her farklı alanda farklı seviyeler ile karşılaşacak, mükemmel bir takım kurabilmek için stratejiler gerçekleştirecekler.