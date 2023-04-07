Star Wars Jedi: Survivor Sistem Gereksinimleri Neler?

Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri, yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yeni video oyununu oynamak isteyen oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda sistem gereksinimi dahil olmak üzere oyuna ilişkin merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Star Wars oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Star Wars Jedi: Survivor isimli video oyunu 28 Nisan 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Seires X / S için satışa sunulacak. Star Wars Jedi: Fallen Order adlı oyunun devamı niteliğinde olan yapımı ön sipariş vermeden önce gereksinimleri incelemek gerekiyor.

Bilgisayarınızda yer alan donanım, oyunu çalıştırabilecek seviyede değilse kasma ve donma gibi problemler ile karşılaşabilirsiniz. Minimum gereksinimler, oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için gerekli olan donanım bileşenlerini, önerilen gereksinimler ise yüksek ayarlarda sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanımın gerektiğini gösterir.

Star Wars Jedi: Survivor Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GTX 1070 / Radeon RX 580

VRAM: 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Star Wars Jedi: Survivor adlı video oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarda en az Intel Core i7-7700 ya da AMD Ryzen 5 1400 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise GTX 1070 veya Radeon RX 580'e ihtiyaç duyuluyor.

Star Wars Jedi: Survivor Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 11600K / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: RTX2070 / RX 6700 XT

VRAM: 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynamak için en az RTX2070 veya RX 6700 XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. 16 GB RAM isteyen oyunda en az Intel Core i5 11600K ya da AMD Ryzen 5 5600X işlemcisi gerekiyor.

Star Wars Jedi: Survivor Kaç GB?

Yeni Star Wars oyununu bilgisayara yüklemek için bilgisayarın depolama tarafında en az 155 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer depolama alanında yeterli miktarda boş yer yoksa yükleme işlemi gerçekleşmez.

Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız video oyunlarını silmeyi deneyebilirsiniz. Silme işlemi için ister Windows'un kendi aracını tercih edebilir isterseniz program kaldırma araçları kullanabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Survivor Konusu Nedir?

Star Wars Jedi: Fallen Order'da meydana gelen olaylardan 5 yıl sonrasını konu alan Star Wars Jedi: Survivor, hayatta kalmayı başaran son Jedi şövalyelerinden biri olan Call Kestis'in hikâyesine odaklanıyor.

Star Wars Jedi: Survivor Fiyatı Ne Kadar?

Star Wars Jedi: Survivor Standard Edition PC (Steam ve Epic Games) Fiyatı: 1.199,99 TL

Star Wars Jedi: Survivor Standard Edition Xbox Fiyatı: 1.399,99 TL

Star Wars Jedi: Survivor Standard Edition PlayStation Fiyatı: 1.400,00 TL

Star Wars Jedi: Survivor Standard Edition Steam ve Epic Games adlı dijital oyun mağazalarında 1.199,99 TL fiyat etiketine sahip. Oyun ayrıca PlayStation mağazasında 1.400 TL, Xbox mağazasında ise 1.399,99 TL fiyata satılıyor.

Not: Star Wars Jedi: Survivor Standard Edition fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

Star Wars Jedi: Survivor Fragmanı

Bu yazıda Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri dahil olmak üzere oyuna dair merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.