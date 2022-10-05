Şimdiye Kadar Yapılan En Zor RPG Oyunları

Son dönemde zor oyunlar tekrardan popülarite kazandı gibi. Şüphesiz ki aşağıdaki listede yer alan bazı oyunlar zor oyunlar denilince akıllara gelen ilk isimler oluyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere en zor RPG oyunlarını sıraladık. Aralarında oynamadığınız varsa ve zorlu bir mücadeleye girmeye hazırsanız bu oyunlardan birini seçip oynayabilirsiniz.

En Zor RPG Oyunları

Darkest Dungeon

The Last Remnant

Baldur’s Gate 2

Dark Souls

Demon’s Souls

Bloodborne

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Underrail

Ninja Gaiden

Yukarıdaki listedeki bazı oyunlar RPG yönüyle değil zorluğuyla öne çıkmış yapımlar. Biz de zorluğu baz alarak sizler için böyle bir liste hazırladık.

Darkest Dungeon

Sıra tabanlı dövüş ile rogue-like oyun türünü birleştiren Darkes Dungeon adından da anlaşılacağı üzere oldukça karanlık ve kasvetli bir oyun. Dungeon Crawler denen bir türün temsilcisi olan Darkest Dungeon, Lovecraft esintileri de taşıyor. Oldukça zor bir RPG oyunu olan Darkest Dungeon’da partinizi en iyi şekilde yönetmelisiniz ve dövüş mekaniklerini çok iyi kavramanız gerekiyor. Her ölümün bedeli çok ağır olan bu oyun zorluğu ve gotik atmosferiyle içinizi karartacak.

The Last Remnant

Square Enix tarafından geliştirilen The Last Remnant ilk olarak Xbox için 2008 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında PC’ye ve Playstation 3’e de gelmişti. Parti odaklı ve sıra tabanlı bir JRPG oyunu. Stratejinin çok önemli olduğu bu oyun zorluğuyla da nam salmış bir yapım.

Baldur’s Gate 2

En iyi RPG oyunlarından biri olan Barldur’s Gate serisinin ikinci oyunu zorluğuyla da hafızalara kazınmıştı. Oyunun dövüş mekaniğini kavramak ve her savaşta doğru bir strateji kurup saldırmak o kadar zor ki oyunda bir noktadan sonra savaştan kaçar bir hale geliyorsunuz. Eski oyunlarla arası pek olmayan günümüz oyuncularının daha da zorlanacağı bu oyun kendini sınamak isteyen oyuncular için mükemmel bir seçim olacaktır.

Dark Souls

Yazımızın girişinde sizlere zor oyunların günümüzde artık daha popüler olduğundan bahsetmiştik. Bunu sağlayan yapım hiç şüphesiz ki Dark Souls’dur. Dark Souls çıktığı dönemden bu güne kadar kulaktan kulağa taşınan namı ile pek çok oyuncunun görmüş olduğu en zor oyunlardan biriydi. Oyunun zorluğu hem insanları çileden çıkarmıştı hem de adil bir zorluğu olduğu için pek çok kişi oyunu usanmadan tekrar tekrar oynamıştı. Oyun tarihinde çok önemli şeyler başaran Dark Souls serisinden sonra pek çok benzer yapıda oyun çıkmıştı. Bu oyunlar Souls-like diye adlandırılmaya başlandı. Dark Souls adeta bir janrın ilk temsilcisi konumunda olmaya başladı. Bunun en önemli sebebiyse çok zor bir oyun olması ve o zorlukla yüzleşmenin aşırı tatmin edici olmasıydı.

Demon’s Souls

Dark Souls’u geliştiren ekip Fromsoftware’in Dark Souls’dan önceki oyunu olan Demon’s Souls maalesef Dark Souls kadar çok konuşulmadı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Demon’s Souls ilk çıktığı zaman mekaniksel olarak bazı sıkıntılara sahipti. Hedef alma sistemi, düşmana kilitlenme sistemi gibi bazı çok önemli dövüş mekanikleri kusurluydu. Oyun halihazırda zor bir oyun olmasına rağmen bir de mekaniksel anlamda bazı yetersizliklerden ötürü olduğundan çok daha zor bir oyun haline geliyordu. Sony, Demon’s Souls’un potansiyelinin farkındaydı ve Playstation 5 için Demon’s Souls’u baştan yarattı ve remake versiyonunu 2020 yılında piyasaya sürdü. Playstation 5’in en kıymetli oyunlarından biri olan Demon’s Souls Playstation Plus kütüphanesindeki en iyi oyunlardan bir tanesi.

Bloodborne

Dark Souls ve Demon’s Souls’un yaratıcısı olan Fromsoftware’in geliştirdiği bir başka oyun olan Bloodborne, önceki oyunlardan çok daha farklı bir oyundu. Dövüş mekanikleri bakımından daha hızlı olan ve savuşturmanın çok önem kazanmasından ötürü oyuncuları daha da çevik olmaya zorlayan Bloodborne, en zor oyunlardan bir tanesi. Özellikle bazı bossları oyun tarihinin en zor bossları arasında yer alabilir. Viktorya dönemi İngiltere’sinden esinlenen dünyas da oldukça ilgi çekicidir. Oldukça zalim bir dünya yaratmış olan Fromsoftware ekibi yine saçımızı başımızı yolduracak bir oyuna imza atmış.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Doğu pazarında çok bilinen bir marka olsa da maalesef ülkemizde pek bilinmeyen bir seri olan Shin Megami Tensei, bir JRPG oyunudur. Oldukça zor oyunlardan oluşan bir seridir. Özellikle Shin Megami Tensei III Nocturne, dövüş sistemi bakımından oldukça kafa karıştırıcıdır. Oynaması çok zor bir oyun olan Shin Megami Tensei III Nocturne pek çok oyuncunun sabırlarının sınırlarını zorlayacaktır. Steam’e gelmesiyle tekrardan popülarite kazanan Shin Megami Tensei serisinin en zorlu oyunlarından biri olan bu oyunu kaçırmayın.

Underrail

Fallout 1 ve 2’nin izinden giden, kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız Underrail atmosferiyle bizleri etkilemeyi başarıyor. İzometrik bakış açısına sahip olan Underrail, eski Fallout oyunlarının ruhunu taşıyan oldukça iyi bir RPG. Bu listede olmasının sebebiyse tabii ki zorlayıcı yapısı. Oyunda bir haritanın bulunmayışı ve sürekli kaybolmanız oldukça sinir bozucu. Oyunda gideceğiniz yönü bulmak bile başlı başına bir zorlukken içinde bulunduğumuz zalim dünyanın karşımıza sürekli çıkardığı düşmanlar da klavye kırdırtacak cinsten. Zorlu bir hayatta kalma deneyimi arıyorsanız Underrail’e bir göz atın.

Ninja Gaiden

Ninja Gaiden serisini bugüne kadar hiç oynamadıysanız bir oyunun ne kadar zor olabileceğine dair pek bir fikriniz yok demektir. Bir RPG oyunundan ziyade daha çok aksiyon ve macera oyunu olarak nitelendirilebilecek bir oyun olan Ninja Gaiden serisi belki d eoyun tarihinin gördüğü en zor oyun olabilir. Sadece boss dövüşleri değil, normal düşmanların bile çok zorlayıcı olduğu bu oyunda kullanacağınız her eşyayı, atacağınız her adımı dikkatli bir şekilde hesaplamanız gerekmektedir. Eğer oyunda en ufak bir şeyi bile yanlış yaparsanız ve bir bölümde takılıp kalırsanız tüm oyunu baştan oynamanız gerekebilir. Listedeki pek çok oyunu bitirdikten sonra eğer hala zor bir oyun arayışındaysanız son durağınız Ninja Gaiden serisi olabilir.

Bugüne kadar yayınlanmış olan en zor RPG oyunlarına yer verdiğimiz listenin sonuna geldik. Sizin oynadığınız en zor RPG oyunu hangisiydi? Listede eksik gördüğünüz bir oyun var mı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.