Labirent mekanlarda ilerleyerek birbirinden zorlu bulmacalar çözeceğiniz ve çıkış yolunu bulmak için ipucu toplayacağınız ECO: Falling Ball, bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Zihin açıcı bulmacaları ve sürükleyici bölümleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, gelecek zamanlarda meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan büyük bir kum fırtınasıyla mücadele ederek fırtınayı durdurmak için çeşitli bulmacalar çözmek ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır.

Kendi tasarladığınız top şekildeki bir robot ile macera dolu bir serüvene çıkacak ve eğlenceli bulmacalar çözerek çıkış kapısını arayacaksınız. Toplamda 300 zorlu bulmacayla karşılaşacak ve her bulmacanın sonunda farklı bir ipucu kazanacak ve çıkışa bir adım daha yaklaşacaksınız.

Macera dolu görevlerden oluşan sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz ECO: Falling Ball, oldukça popüler bir oyun olarak öne çıkmaktadır.