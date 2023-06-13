Dragon Ball İzleme Sırası Nedir? (2023)

Son Goku'nun maceralarını içeren popüler anime dizisine başlamak isteyen kişiler, Dragon Ball izleme sırası nasıl olmalı sorusunun cevabını arıyor çünkü bu zamana söz konusu animeyle ilgili çok sayıda yapım yayımlandı. Bu durum da Dragon Ball'a başlamak isteyen kişilerin kafasında soru işareti oluşturuyor.

Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran ve en iyi animeler arasında yer alan Dragon Ball'un hikâyesini anlayabilmek için yapımların tamamını kronolojik sırayla izlemek gerekiyor. Peki, Dragon Ball hangi sırayla izlenmeli? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

Dragon Ball İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Dragon Ball (1-153 bölümleri)

Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil's Castle (1987)

Dragon Ball: Mystical Adventure (1988)

Dragon Ball Z: Dead Zone (1989)

Dragon Ball Z (1-86 bölümleri)

Dragon Ball Z: Bardock - The Father of Goku (1990)

Dragon Ball Z (87-107 bölümleri)

Dragon Ball: Episode of Bardock (2011)

Dragon Ball Z: The World’s Strongest (1990)

Dragon Ball Z: The Tree of Might (1990)

Dragon Ball Z: Lord Slug (1991)

Dragon Ball Z (108-123 bölümleri)

Dragon Ball Z: The History of Trunks (1993)

Dragon Ball Z (124-125 bölümleri)

Dragon Ball Z: Cooler’s Revenge (1991)

Dragon Ball Z (126-146 bölümleri)

Dragon Ball Z: Super Android 13! (1992)

Dragon Ball Z (147-173 bölümleri)

Dragon Ball Z: The Return of Cooler (1992)

Dragon Ball Z: Broly – The Legendary Super Saiyan (1993)

Dragon Ball Z (174-194 bölümleri)

Dragon Ball Z: Bojack Unbound (1993)

Dragon Ball Z (195-207 bölümleri)

Dragon Ball Z: Broly’s Second Coming (1994)

Dragon Ball Z (208-250 bölümleri)

Dragon Ball Z: Bio-Broly (1994)

Dragon Ball Z (251-253 bölümleri)

Dragon Ball Z: Fusion Reborn (1995)

Dragon Ball Z (254-287 bölümleri)

Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon (1995)

Dragon Ball Z (288- 291 bölümleri)

Dragon Ball GT (1-64 bölümleri)

Dragon Ball GT: A Hero's Legacy (1997)

Dragon Ball Super (1-3 bölümleri)

Dragon Ball Z: Battle of the Gods (2013)

Dragon Ball Super (4-18 bölümleri)

Dragon Ball Z: Resurrection F (2015)

Dragon Ball Super (19-131 bölümleri)

Dragon Ball Super: Broly (2018)

Super Dragon Ball Heroes (1-39 bölümleri)

Büyük bir popülerliğe ulaşan çoğu anime dizisi gibi yıllar boyunca Dragon Ball ile ilgili pek çok yapım izleyicilerle buluştu. Bunlar arasında Dragon Ball Z: Bio-Broly, Dragon Ball Z: Bio-Broly ve dahası bulunuyor. Dragon Ball kronolojik sırası sayesinde hikâyeyi anlayabilirsiniz.

İlk olarak anime dizisinin ilk 153 bölümünü izleyin. Daha sonra sırayla 1987 yapımı Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil's Castle, 1988 yapımı Dragon Ball: Mystical Adventure ve 1989 yapımı Dragon Ball Z: Dead Zone'u izlemeniz gerekiyor.

Söz konusu yapımlara göz attıktan sonra Dragon Ball Z'nin ilk 86 bölümünü izleyin. Daha sonra 1990 yapımı Dragon Ball Z: Bardock - The Father of Goku'yu izlemeniz gerekiyor. Ardından Dragon Ball Z'yi 107. bölüme kadar izleyin. Sıralamanın tamamına yukarıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Dragon Ball Konusu Nedir?

7 ejder topuna sahip olan kişilerin dileklerinin gerçekleştiğine inanılır. Bu nedenle pek çok kişi ejder toplarının peşindedir. Son Goku ise Bulma isimli bir kız ile beraber ejder toplarının tamamını bulmaya çalışır.