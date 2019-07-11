Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan şirketinizin bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank bünyesinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana müşterileri tarafından beğeniyle kullanılan Enpara, şirketlerin de kullanabileceği Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulamasını sizlere sunuyor. Şirketinizin tüm bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulamasında, şirket hesaplarınıza hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor, para transferi ve onay işlemleri nizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Hesap bilgileriniz ve hareketlerine ulaşabileceğiniz Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulamasında, TL, Dolar veya Euro para birimlerinde yeni hesaplar açabiliyor veya mevcut hesaplarınızı kapatabiliyorsunuz. Şirket ödemeleriniz için para transferi de yapabileceğiniz Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulamasında, onay bekleyen işlemleri de pratik bir şekilde onaylayabilirsiniz. Eğer siz de şirketinizin bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirmek istiyorsanız, Enpara.com Şirketim Cep Şubesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri