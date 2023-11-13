Son Olaylardan Sonra Gözlerin Çevrildiği Aymira Koçaklı Kimdir? Ne İş Yapıyor?

Sosyal medya aracılığıyla şöhret kazanıp güzellik salonu açan isimlerden birisi olarak Aymira Koçaklı, son zamanların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

TikTok videoları ile tanınan fenomenin kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşması ve ardından kendi güzellik salonlarını açmaya başlaması sosyal medya kullanıcıları arasında merak uyandırıyor.

Bu yazımızda Aymira Koçaklı’nın kim olduğunu ve ne iş yaptığını ele alıyoruz. İşte, ünlü fenomen hakkında merak edilenler!

Aymira Koçaklı Kimdir?

1998 doğumlu ünlü fenomenin aslen Zonguldaklı olduğu biliniyor. Doğum günü 5 Ekim olan Koçaklı, henüz 25 yaşında. İlk başlarda kendisinin Roman şivesi ile çektiği videolar Instagram ve TikTok’ta popüler olmuştu.

Güzellik ve makyaj konulu bu videoları ‘Aymirakk’ isimli hesabında yayınlayan fenomenin en az kendisi kadar annesi ve babasının kim olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Annesi Duygu Yaman Koçaklı, babası ise Murat Koçaklı. Babasının kendi iş hayatında etkin yazarlık eğitimi verdiği biliniyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin yaşadığı olayların ardından Aymira Koçaklı’nın verdiği demeçler takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Kendisinin ‘temiz ticaret ‘yaptığını ifade eden ve ‘MASAK beni de araştırsın’ diyen fenomenin tam olarak ne iş yaptığına gelin birlikte bakalım.

Aymira Koçaklı Ne İş Yapıyor?

Eğitim hayatından sonra kısa bir sürede fenomen olan Koçaklı’nın TikTok’ta yıldızının parladığı videolardan birisinde babası ve annesinin ondan habersiz yemeğe çıktığı paylaşımdı. Bunun üstüne babasından para istediğini paylaşan fenomen çeşitli sosyal medya platformlarında konuşulmaya başlandı.

Enerjik tavırları ve samimi konuşmaları ile dikkat çeken fenomen sosyal medyada başarıyı yakaladıktan sonra kendi güzellik merkezini kurdu. ‘Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi’ adını taşıyan bu salonun hızlı bir şekilde yeni şubeleri açıldı.

İlk şubesi Florya’da açılan güzellik merkezinin şu anda 96 adet şubesi olduğu belirtiliyor. Diğer mal varlıklarına ilişkin olarak ise 21 adet daire ve 12 adet arabanın varlığından söz ediliyor.

Bahsedilen güzellik merkezinin sahibinin babası Murat Koçaklı olduğu konuşuluyor. Aynı zamanda fenomenin babasının Konya Ereğli’de yazarlık eğitimi verdiği ve Karatay Akademi Yayınları’nda editör olarak görev aldığı söyleniyor.