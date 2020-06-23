Mobil arcade oyunları arasında yer alan Evil Erich Sann ile oyuncular gerilim dolu bir dünyaya giriş yapacak ve korku dolu anlar yaşayacaklar.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapım gerçekçi ve bir o kadar da ürkütücü yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başarırken, çeşitli görevleri başararak oyun içerisinde ilerleme fırsatı sunuyor.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan hikâye temalı olarak oynanabilen yapım onlarca farklı zindanlara ev sahipliği yapıyor. Oyuncular bu zindanları keşfedecek, benzersiz canavarlar ve yaratıklar ile karşı karşıya gelecekler.

Çeşitli ipuçları eşliğinde ilerleyeceğimiz oyun da zombilere karşı hayatta kalabilmek için savaşacağız.

Evil Erich Sann günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.