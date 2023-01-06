Evil West Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

2022’nin en sürpriz oyunlarından biri olan Evil West, God of War ile Red Dead Redemption’ın karışımı gibi bir oyun olmuş. Vahşi batı temalı olan bu oyunda karşımıza çıkan vampirimsi yaratıkları adeta God of War’da olduğu gibi öldürdüğümüz bu oyun aksiyon ve macera oyunu sevenlerin yeni favorisi.

Görünüş ve oynanış itibariyle oldukça dikkat çeken bu yapımı pek çok oyuncu Türkçe olarak oynamak istiyor. Evil West Türkçe yama yükleyerek bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer siz de Evil West’i Türkçe olarak oynamak istiyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Evil West Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un Evil West Türkçe Yama sayfasına gidin.

’un Evil West Türkçe Yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

Evil West’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Evil West’i hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Evil West Hakkında

Flying Wild Hog tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Evil West 22 Kasım 2022 tarihinde piyasaya sürüldü. TPS, (üçüncü kişi bakış açısı), Beat’em Up ve vahşi batı türlerini birleştiren bu yapım oldukça ilgi çekici bir dünyaya sahip.

Aksiyon ve vahşet dozu oldukça yüksek olan bu oyun çizgisel bir hikayeyi takip etmenizi istiyor. Evil West’in asıl vurucu kısmı hikaye olmasa da oyunun sizi sıkmayacak bir anlatıya da sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Pek çok oyuncu Evil West’i, Red Dead Redemption ile God of War’ın karışımı olarak yorumluyor. Hatta Hack and Slash oyunlarından da ilhamlar alındığını görebiliyoruz. Pek çok iyi oyunun sağlam mekaniklerini alıp harmanlayan Evil West günün sonunda iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. İyi bir oyun olmasına rağmen hak ettiği ilgiyi henüz göremedi. Bu nedenle Evil West, “2022’nin kıymeti bilinmeyen oyunlar” kategorisinde yerini aldı.

Evil West Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Evil West’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Siz Evil West’i oynadınız mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.