Resident Evil 4 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Resident Evil 4 TPS oyunlar denilince akıllara gelen ilk yapımlardan bir tanesi. İlk kez 2005 yılında yayınlanan ve TPS oyunlarına yön veren bir yapım olan Resident Evil 4, 2023 yılında remake versiyonuna kavuştu ve adeta ortalığı kasıp kavurdu.

Muhteşem bir remake olan Resident Evil 4 zamanında TPS oyunu nasıl yapılır bizlere göstermişti. Şimdi de remake oyun nasıl yapılır göstermiş oldu. Resident Evil 4 Remake hem oyuncular hem de otoriteler tarafından epey beğenildi. Nefes kesen grafikleri ve modernize edilmiş oynanışıyla bizlere sağlam bir tek kişilik korku oyunu deneyimi yaşatan Resident Evil 4 takdire şayan bir yapım.

Eğer siz de Resident Evil 4 Remake’i oynamak istiyorsanız ancak akılınızda soru işaretleri varsa onları gidermek istiyoruz. Resident Evil 4 hakkında en çok merak edilen konuları derledik ve sizler için teker teker cevaplandırdık.

Resident Evil 4 Remake Kaç TL?

İlk başta Resident Evil 4, 563 TL’den satışa sunulmuştu ancak 9 Mart 2023 tarihinde oyun zamlandı ve 887 TL’ye ulaştı. Son dönemde pek çok oyun bu şekilde zamlanıyor. İndirim beklemek ya da daha fazla zamlanmadan oyunu satın almak arasındaki tercih ise size kalmış.

Resident Evil 4 Zor mu?

Resident Evil 4 pek zor bir oyun değil ancak oyunun mekaniklerini hızlı bir şekilde öğrenmekte fayda var. Özellikle oyuna yeni eklenen bir mekanik olan “bıçak ile savunma yapmak” son derece kritik. Eğer bu mekaniği hızlı bir şekilde kavrarsanız ve doğru yerlerde uygularsanız oyun pek de zor değil.

Tabii bir de cephanenizi iyi kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde işiniz epey zor. Genel olarak baktığımızda Resident Evil 4 pek zor bir oyun değil ancak oyunu iyice bir kavramanız lazım.

Resident Evil 4 Remake Ne Kadar Sattı?

Epey sattı. Resident Evil 4 ilk dört ayda 5 milyondan fazla satmış. Serinin en hızlı satan oyunu olan Resident Evil 4 satış anlamında da yapımcı CAPCOM’un yüzünü güldürmüş gibi gözüküyor.

Resident Evil 4 Korku Oyunu mu?

Evet ama çok korkunç bir oyun da değil. Resident Evil 4 aksiyon ve korkuyu harmanlayan bir oyun. Salt korku deneyimi bekleyenler Resident Evil 4’te biraz üzülebilir. Resident Evil 4’te korku öğeleri bulunuyor ancak dozunda. Aksiyon ve korkunun dengeli bir karışımı demek en doğrusu olacaktır.

Resident Evil 4 Kaç saat Sürüyor?

Howlongtobeat.com’un verilerine göre Resident Evil 4 ortalama 16 saate yakın bir oynanış süresi sunuyor. Resident Evil 4 gibi bir oyun için son derece yeterli bir süre. Eğer oyundaki her şeyi tamamlamak ve tüm başarımların kilidini açmak istiyorsanız 50 saate yakın bir oynanış süresi sizleri bekliyor.

Resident Evil 4 Kaç GB?

Resident Evil 4’ü bilgisayarınıza yüklemek için 67 GB boş alana ihtiyacınız var. Diğer modern oyunlar ile karşılaştırıldığı zaman oldukça makul diyebiliriz herhalde.

Resident Evil 4 Konusu Nedir?

Resident Evil 4’ün konusu oldukça ilgi çekicidir. Ana karakterimiz ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderilir. Arından bir Avrupa köyüne kadar iz sürülür ancak işler pek de beklendiği gibi gitmez. Bütün köy ölüm ve dehşet saçıyor. Amacımız başkanın kızını bu lanetli yerden kurtarmak.

Resident Evil 4 Diğer Oyunlarla Bağlantılı mı?

Evet ama pek de değil. Resident Evil 2’de de ana karakterimiz Leon idi. Dolayısıyla ufak ta olsa bir bağlantı mevcut ancak Resident Evil 4’ü tek başına oynasanız bile pek bir şey kaybetmezsiniz. Resident Evil 4’ü oynamak için diğer oyunları oynamış olmanıza pek de gerek yok. Diğer oyunlarla olan bağlantısı çok çok az.

Resident Evil 4 hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz eskiden Resident Evil 4 oynamış mıydınız? Resident Evil 4 hakkında aklınıza takılan bir soru işareti kaldı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.