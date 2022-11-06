Eskiden Yeniye Resident Evil Serisi

Resident Evil serisi, 1996 yılında bir oyun ile başladı. Günümüze kadar pek çok Resident Evil oyunu da piyasaya sürüldü. En iyi korku oyunları listesi yapacak olsak Resident Evil serisine muhakkak yer vermek gerekir. Öyle ki, bu marka sadece oyunlar ile sınırlı kalmadı, filmleri hatta bir Netflix dizisi bile yapıldı. Korku janrı için çok önemli bir marka olan Resident Evil oyunlarını sizler için derledik.

Tüm Resident Evil Oyunları

Resident Evil (1996)

Resident Evil 2 (1998)

Resident Evil 3: Nemesis (1999)

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 5 (2009)

Resident Evil 6 (2012)

Resident Evil 7: Biohazard (2017)

Resident Evil Village (2021)

Yukarıda sadece ana Resident Evil oyunları listelenmiştir. Resident Evil markası adı altında birçok yan oyun piyasaya sunulmuştur.

Resident Evil

İlk Resident Evil oyunu pek çok açıdan çok önemliydi. Üstten bakan kamera açısına sahip bir korku oyunuydu. Dönemine göre adeta bir mihenk olan bu oyun bizlere korku dolu saatler yaşatmıştı. Oyundaki pek çok şey ikonik hale gelmişti. Sahneler arası geçişte kullanılan kapı açılma sekansı gerçekten de ürperticiydi.

Tahmin edileceği üzere 1996 yılında çıkan bu oyun günümüzde oldukça eski gözüküyordu. Yapımcı Capcom, 2015 yılında ilk oyunun remaster sürümünü çıkardı ve oldukça olumlu geri dönüşler aldı. İlk oyunun remaster sürümü çok beğenilince Capcom bu sıradaki oyunlar için de düğmeye bastı.

Resident Evil 2

İlk oyundan 2 sene sonra çıkan Resident Evil 2, tıpkı ilk oyun gibi oldukça beğenilmişti. Ana karakterimiz olan Leon ise yıllar içerisinde Resident Evil markasının en ikonik ana karakterlerinden biri haline geldi.

Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi ikinci oyunun da güncel bir versiyonunu oyuncular istiyordu. İkinci oyun bir remaster değil remake oldu. Sabit bir kamera açısıyla ve muhteşem grafiklerle baştan yapılan Resident Evil 2, 2019 yılının en iyi oyunlarından biriydi. Hem görsel açıdan hem de mekaniksel açıdan elden geçirilen Resident Evil 2, bir remake’in nasıl yapılması gerektiğini bizlere gösterdi.

Resident Evil 3: Nemesis

Resident Evil 3, en korku dolu Resident Evil oyunlarından biridir desek haksız sayılmayız. Adından da anlaşılacağı üzere Nemesis isimli ikonik düşmanı oyun dünyasına kazandırdı. Oyun boyunca sürekli karşımıza çıkan Nemesis bizi sürekli diken üstünde tutuyordu.

Önceki oyunlar gibi Resident Evil 3’de remake versiyonuna kavuştu. İkinci oyunun remake’inin gölgesinde kalan ikinci oyun genel olarak beğenilse de hem kısa olmasından ötürü hem de tempo sorunundan ötürü ortalama bir oyun oldu.

Resident Evil 4

En iyi Resident Evil oyunu hangisidir desek pek çok kişi dördüncü oyunun en iyisidir diyecektir. Dördüncü oyun sadece en iyi Resident Evil oyunu değil, gelmiş geçmiş en iyi TPS oyunlarından biridir. Resident Evil 4, kendisinden sonra çıkacak olan TPS oyunlarına yön vermiş, korku ve TPS janrının çıtasını belirlemiş bir oyundur.

İlk 3 oyun remaster/remake versiyonuna kavuştuktan sonra serinin gözde oyununun yenilenmiş versiyonunu yapmamak olur mu? Olmaz tabii ki de. Resident Evil 4’de yenilenen oyunlar kervanına katıldı.

Resident Evil 5

Önceki oyunuyla mükemmel bir ivme yakalayan Resident Evil markası beşinci oyunuyla maalesef bu ivmeyi daha yukarıya taşıyamadı. Resident Evil 5 kötü bir oyun değildi ancak serinin önceki oyunlarıyla kıyaslandığı zaman maalesef pek akılda kalan bir oyun değildi.

Resident Evil 6

Resident Evil 4 ile seri salt korkudan ziyade daha çok aksiyon macera türüne evrilmişti. 4. oyun her ne kadar iyi bir oyun olsa da 5. oyun önceki oyunun gölgesinde kalmıştı. Aynı oyun 6. oyun için de geçerliydi. Aksiyon ve macera oyunlarının korku ile harmanlanmış halleri gibiydi. 6. oyun da önceki oyunun kaderine sahipti ve biz oyuncuların zihninde pek bir iz bırakamadı.

Resident Evil 7: Biohazard

Önceki oyunlardan farklı bir tarza bürünün Resident Evil 7, tekrardan yükselişe geçti. FPS moduna geçen Resident Evil serisi, oynanış olarak önceki oyunlardan çok farklıydı. Önceki senelerde çıkan Outlast’tan bol miktarda ilham alan Resident Evil 7, aksiyon/macera konseptinden salt korku oyunu konseptine geçmeyi başardı. Oldukça olumlu yorumlar alan Resident Evil 7, bu markanın tekrardan yükselişe geçmesine vesile oldu.

Resident Evil Village

8. ana Resident Evil oyunu olan Resident Evil Village ile birlikte seri eski görkemli günlerine tekrar kavuştu. Önceki oyunun devamı niteliğinde olan Resident Evil Village, özellikle de Lady Dimitrescu gibi ilgi çekici yan karakterlere sahip olmasından ötürü çokça konuşuldu. Hem hikayesiyle hem de korku dozajıyla oldukça beğenilen Resident Evil Village pek çok DLC ve güncelleştirme ile desteklendi. Resident Evil Village, en iyi hikayeli oyunlardan biri olarak gösteriliyor.

Resident Evil serisini geçmişten bugüne kadar incelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin favori Resident Evil oyununuz hangisi? Resident Evil serisi bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.