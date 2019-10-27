İnternette fenomen olan iki ünlü serbest stil futbolcusunu kontrol ederek eğlenceli parkurlarda yarışabileceğiniz ve topla şov yaparak engelleri aşabileceğiniz F2 Target Tekkers, mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan kaliteli bir oyundur.

Büyüleyici futbol gösterileri ve zorlu parkurları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli bulmaca ve eşleştirmeler yaparak parkurlarda ilerlemek ve topu hedefe ulaştırarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda dünyaca ünlü şehirlere kurulmuş yüzlerce parkur ve her parkurda aşılması güç binlerce engel yer almaktadır. Engelleri aşarak topla birlikte ilerlemeli ve topu belirtilen bölgeye atarak puan toplamalısınız. You Tube’ de ün kazanan Billy ve Jez’den esinlenerek hazırlanan ve sürükleyici özelliği ile sıra dışı bir deneyim kazandıran bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde oyuncuların farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceği ve hiçbir ücret ödemeden cihazlarına kurabileceği F2 Target Tekkers, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden keyif verici bir oyun olarak dikkat çekiyor.