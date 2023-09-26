Şehir İçi Ulaşımda Öncü: Segway-Ninebot F2 Serisi Özellikleri

Şehir içi ulaşımda elektrikli scooterların popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Farklı markalar tarafından üretilen elektrikli scooter modelleri özellikle trafik sorunun yaşandığı kozmopolitlerde önemli ölçüde talep görüyor.

Mikro mobilite alanında yaratıcı çözümler sunarak şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen Segway, piyasaya yeni scooter modelleri ile damgasını vuruyor.

Ninebot F2 isimli serisinde farklı ürün seçenekleri sunan Segway’in bu ürünlerde kullandığı teknolojiler ise kullanıcılar tarafından merak edilen başlıca konular arasında yer alıyor.

Bu yazımızda Segway - Ninebot F2 serisini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. İşte, Segway - Ninebot F2 serisinde bulunan scooter modelleri ve bu araçların sahip olduğu en önemli özellikler!

Segway – Ninebot F2 Serisi Özellikleri

Segway’in Ninebot KickScooter F2 serisinde üç farklı model seçeneği bulunuyor.

F2

F2 Pro

F2 Plus

Bu scooter modelleri daha çok amatör kullanıcılara hitap ediyor. Gelin, Segway’in Ninebot F2 serisinde yer alan ürünlerin özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim.

Segway Ninebot KickScooter F2 Özellikleri

Max. Motor gücü: 800 W

Max. Menzil: 40 km

Max. Hız: 25 km/s

Şarj süresi: 6.5 saat

Taşıma kapasitesi: 120 kg

Nominal motor gücü: 400 W

Pnömatik tekerlek (2 adet)

10 inç lastik ebatı

Katlanabilme özelliği

Mobil uygulama özellikleri: Bluetooth, Firmware güncelleme, uzaktan kilitleme ve kalan pil

LED Ekran

Otomatik uyku modu ve kayma önleyici çekiş kontrol sistemi

Elektronik fren teknolojisi – ön fren disk, arka fren elektronik

16 derece tırmanma açısı

Eco, spor ve standart olmak üzere üç farklı sürüş modu

Fren lambası, zil, sinyal, ön far, reflektör

Aşırı şarj ve deşarj koruması

IPX5 suya dayanıklılık derecelendirmesi

Kısa devre, sıcaklık ve yüksek akım koruması

Özelleştirilebilir şarj limiti

Cihaz ağırlığı 17.5 kg

Boyut: 121 x 57 x 114 cm (katlanmamış hali)

Segway Ninebot KickScooter F2 Pro Özellikleri

Max. Motor gücü: 900 W

Max. Menzil: 55 km

Max. Hız: 25 km/s

Şarj süresi: 8 saat

Taşıma kapasitesi: 120 kg

Nominal motor gücü: 450 W

Pnömatik tekerlek (2 adet)

10 inç lastik ebatı

Katlanabilme özelliği

Mobil uygulama özellikleri: Bluetooth, Firmware güncelleme, uzaktan kilitleme ve kalan pil

LED Ekran

Otomatik uyku modu ve kayma önleyici çekiş kontrol sistemi

Hırsızlığa karşı uyarı alarmı ve ön amortisör

Elektronik fren teknolojisi – ön fren disk, arka fren elektronik

20 derece tırmanma açısı

Eco, spor ve standart olmak üzere üç farklı sürüş modu

Fren lambası, korna, sinyal, ön far, reflektör

Aşırı şarj ve deşarj koruması

IPX5 sertifikası

Sıcaklık ve yüksek akım koruması

Özelleştirilebilir şarj limiti

Kısa devre koruması

Cihaz ağırlığı 18.5 kg

Boyut: 125 x 57 x 115 cm (katlanmamış hali)

Segway Ninebot KickScooter F2 Plus Özellikleri

Max. Motor gücü: 800 W

Max. Menzil: 55 km

Max. Hız: 25 km/s

Şarj süresi: 8 saat

Taşıma kapasitesi: 120 kg

Nominal motor gücü: 400 W

Pnömatik tekerlek (2 adet)

10 inç lastik ebatı

Katlanabilme özelliği

Mobil uygulama özellikleri: Bluetooth, Firmware güncelleme, uzaktan kilitleme ve kalan pil

LED Ekran

Otomatik uyku modu ve kayma önleyici çekiş kontrol sistemi

Elektronik fren teknolojisi – ön fren disk, arka fren elektronik

18 derece tırmanma açısı

Eco, spor ve standart sürüş modları

Fren lambası, zil, reflektör, ön far, sinyal

Deşarj ve aşırı şarj koruması

IPX5 suya dayanıklılık

Sıcaklık, kısa devre ve yüksek akım koruması

Özelleştirilebilir şarj limiti

Cihaz ağırlığı 17.7 kg

Boyut: 121 x 57 x 114 cm (katlanmamış hali)

Sıralanan özelliklere baktığımızda serinin en düşük menzilli modelinin standart F2 olduğunu görüyoruz. F2 Plus’ta ve F2 Pro’da ise menzil mesafeleri eşit.

Ancak maksimum motor gücü açısından F2 Pro, F2 Plus’ın bir adım daha önüne geçiyor. Ayrıca hırsızlığa karşı uyarı alarmı ve ön amortisör de sadece serinin Pro modelinde yer alıyor.

Fiyat olarak baktığımızda F2 Pro’nun 17.500 - 19.700 TL bandında satışta olduğunu görüyoruz. F2 Plus ise yaklaşık 17.750 TL civarında bir fiyat etiketine sahip. Serinin en uygun fiyatlı alternatifi ise 14.500 TL’den satışta olan Segway Ninebot KickScooter F2 olarak karşımıza çıkıyor.