Şehir İçi Ulaşımda Öncü: Segway-Ninebot F2 Serisi Özellikleri
Segway'in Ninebot F2 adlı serisinde yer alan 3 farklı elektrikli scooter modeli şehir içi ulaşımda kurtarıcı rolu üstleniyor! İşte, Ninebot F2, F2 Plus ve Pro!
Şehir içi ulaşımda elektrikli scooterların popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Farklı markalar tarafından üretilen elektrikli scooter modelleri özellikle trafik sorunun yaşandığı kozmopolitlerde önemli ölçüde talep görüyor.
Mikro mobilite alanında yaratıcı çözümler sunarak şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen Segway, piyasaya yeni scooter modelleri ile damgasını vuruyor.
Ninebot F2 isimli serisinde farklı ürün seçenekleri sunan Segway’in bu ürünlerde kullandığı teknolojiler ise kullanıcılar tarafından merak edilen başlıca konular arasında yer alıyor.
Bu yazımızda Segway - Ninebot F2 serisini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. İşte, Segway - Ninebot F2 serisinde bulunan scooter modelleri ve bu araçların sahip olduğu en önemli özellikler!
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Son dönemde ulaşımda popüler hale gelen elektrikli scooter modelleri sayesinde trafiğe takılmadan ve toplu taşıma kullanmadan istenen yere gidilebiliyor.
Segway – Ninebot F2 Serisi Özellikleri
Segway’in Ninebot KickScooter F2 serisinde üç farklı model seçeneği bulunuyor.
- F2
- F2 Pro
- F2 Plus
Bu scooter modelleri daha çok amatör kullanıcılara hitap ediyor. Gelin, Segway’in Ninebot F2 serisinde yer alan ürünlerin özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim.
Segway Ninebot KickScooter F2 Özellikleri
- Max. Motor gücü: 800 W
- Max. Menzil: 40 km
- Max. Hız: 25 km/s
- Şarj süresi: 6.5 saat
- Taşıma kapasitesi: 120 kg
- Nominal motor gücü: 400 W
- Pnömatik tekerlek (2 adet)
- 10 inç lastik ebatı
- Katlanabilme özelliği
- Mobil uygulama özellikleri: Bluetooth, Firmware güncelleme, uzaktan kilitleme ve kalan pil
- LED Ekran
- Otomatik uyku modu ve kayma önleyici çekiş kontrol sistemi
- Elektronik fren teknolojisi – ön fren disk, arka fren elektronik
- 16 derece tırmanma açısı
- Eco, spor ve standart olmak üzere üç farklı sürüş modu
- Fren lambası, zil, sinyal, ön far, reflektör
- Aşırı şarj ve deşarj koruması
- IPX5 suya dayanıklılık derecelendirmesi
- Kısa devre, sıcaklık ve yüksek akım koruması
- Özelleştirilebilir şarj limiti
- Cihaz ağırlığı 17.5 kg
- Boyut: 121 x 57 x 114 cm (katlanmamış hali)
Segway Ninebot KickScooter F2 Pro Özellikleri
- Max. Motor gücü: 900 W
- Max. Menzil: 55 km
- Max. Hız: 25 km/s
- Şarj süresi: 8 saat
- Taşıma kapasitesi: 120 kg
- Nominal motor gücü: 450 W
- Pnömatik tekerlek (2 adet)
- 10 inç lastik ebatı
- Katlanabilme özelliği
- Mobil uygulama özellikleri: Bluetooth, Firmware güncelleme, uzaktan kilitleme ve kalan pil
- LED Ekran
- Otomatik uyku modu ve kayma önleyici çekiş kontrol sistemi
- Hırsızlığa karşı uyarı alarmı ve ön amortisör
- Elektronik fren teknolojisi – ön fren disk, arka fren elektronik
- 20 derece tırmanma açısı
- Eco, spor ve standart olmak üzere üç farklı sürüş modu
- Fren lambası, korna, sinyal, ön far, reflektör
- Aşırı şarj ve deşarj koruması
- IPX5 sertifikası
- Sıcaklık ve yüksek akım koruması
- Özelleştirilebilir şarj limiti
- Kısa devre koruması
- Cihaz ağırlığı 18.5 kg
- Boyut: 125 x 57 x 115 cm (katlanmamış hali)
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Segway Ninebot KickScooter F2 Plus Özellikleri
- Max. Motor gücü: 800 W
- Max. Menzil: 55 km
- Max. Hız: 25 km/s
- Şarj süresi: 8 saat
- Taşıma kapasitesi: 120 kg
- Nominal motor gücü: 400 W
- Pnömatik tekerlek (2 adet)
- 10 inç lastik ebatı
- Katlanabilme özelliği
- Mobil uygulama özellikleri: Bluetooth, Firmware güncelleme, uzaktan kilitleme ve kalan pil
- LED Ekran
- Otomatik uyku modu ve kayma önleyici çekiş kontrol sistemi
- Elektronik fren teknolojisi – ön fren disk, arka fren elektronik
- 18 derece tırmanma açısı
- Eco, spor ve standart sürüş modları
- Fren lambası, zil, reflektör, ön far, sinyal
- Deşarj ve aşırı şarj koruması
- IPX5 suya dayanıklılık
- Sıcaklık, kısa devre ve yüksek akım koruması
- Özelleştirilebilir şarj limiti
- Cihaz ağırlığı 17.7 kg
- Boyut: 121 x 57 x 114 cm (katlanmamış hali)
Sıralanan özelliklere baktığımızda serinin en düşük menzilli modelinin standart F2 olduğunu görüyoruz. F2 Plus’ta ve F2 Pro’da ise menzil mesafeleri eşit.
Ancak maksimum motor gücü açısından F2 Pro, F2 Plus’ın bir adım daha önüne geçiyor. Ayrıca hırsızlığa karşı uyarı alarmı ve ön amortisör de sadece serinin Pro modelinde yer alıyor.
Fiyat olarak baktığımızda F2 Pro’nun 17.500 - 19.700 TL bandında satışta olduğunu görüyoruz. F2 Plus ise yaklaşık 17.750 TL civarında bir fiyat etiketine sahip. Serinin en uygun fiyatlı alternatifi ise 14.500 TL’den satışta olan Segway Ninebot KickScooter F2 olarak karşımıza çıkıyor.
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