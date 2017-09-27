Famelog, ünlülerle direkt iletişime geçme kolaylığı sunan sosyal medya platformu. İsminden dolayı sadece yabancı isimlerle tanışacağınız fikrine kapılabilirsiniz ancak yerli bir girişim; dolayısıyla ülkemizden de ünlü simalarla karşılaşıyorsunuz. Sporcu, müzisyen, oyuncu… Herkes bu platformda.

Girişimcilik dünyasından tanıdığımız Tarık Yıldırım ve Şule Bilgi tarafından oluşturulmuş sosyal bir platform Famelog. Klasik sosyal ağ görünümünde olan uygulamada beğendiğiniz ünlüleri ve markaları takibe alabiliyor, gönderilerini beğenip yorumlayabiliyorsunuz.

Hem ünlüler ve markalar için hem de hayranları olarak bizler için eşsiz bir uygulama olan Famelog, ücretsiz üyeliğinizi oluşturarak dahil olduğunuz bir platform. Dilerseniz sıkı hayranlara sunulan statü paketleri satın alabiliyorsunuz.